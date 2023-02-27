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Лавров прибыл с визитом в Баку - РИА Новости, 27.02.2023
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Лавров прибыл с визитом в Баку
Лавров прибыл с визитом в Баку - РИА Новости, 27.02.2023
Лавров прибыл с визитом в Баку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Баку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:40
2023-02-27T18:40
россия
баку
азербайджан
ильхам алиев
сергей лавров
джейхун байрамов
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БАКУ, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Баку, передает корреспондент РИА Новости. В МИД РФ ранее сообщили, что в Баку у Лаврова запланированы переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым. Как ожидается, в ходе переговоров стороны рассмотрят "весь комплекс вопросов российско-азербайджанских отношений, актуальные региональные и международные проблемы, особое внимание будет уделено ходу реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", отметили ранее в российском министерстве. Поездка министра приурочена к первой годовщине подписания на высшем уровне 22 февраля прошлого года Декларации о союзническом взаимодействии, добавили в МИД РФ.
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россия, баку, азербайджан, ильхам алиев, сергей лавров, джейхун байрамов
Россия, Баку, Азербайджан, Ильхам Алиев, Сергей Лавров, Джейхун Байрамов
18:40 27.02.2023
 
Лавров прибыл с визитом в Баку

Министр иностранных дел России Лавров прибыл с визитом в Баку

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Баку, передает корреспондент РИА Новости.
В МИД РФ ранее сообщили, что в Баку у Лаврова запланированы переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым. Как ожидается, в ходе переговоров стороны рассмотрят "весь комплекс вопросов российско-азербайджанских отношений, актуальные региональные и международные проблемы, особое внимание будет уделено ходу реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", отметили ранее в российском министерстве.
Поездка министра приурочена к первой годовщине подписания на высшем уровне 22 февраля прошлого года Декларации о союзническом взаимодействии, добавили в МИД РФ.
Лавров: нам удалось сорвать планы Запада по изоляции России - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 10:13
Россия сорвала планы Запада по расчленению страны, заявил Лавров
 
РоссияБакуАзербайджанИльхам АлиевСергей ЛавровДжейхун Байрамов
 
 
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