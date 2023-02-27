https://ria.ru/20230227/lavrov-1854685063.html

Лавров прибыл с визитом в Баку

Лавров прибыл с визитом в Баку - РИА Новости, 27.02.2023

Лавров прибыл с визитом в Баку

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Баку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T18:40

2023-02-27T18:40

2023-02-27T18:40

россия

баку

азербайджан

ильхам алиев

сергей лавров

джейхун байрамов

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БАКУ, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Баку, передает корреспондент РИА Новости. В МИД РФ ранее сообщили, что в Баку у Лаврова запланированы переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым. Как ожидается, в ходе переговоров стороны рассмотрят "весь комплекс вопросов российско-азербайджанских отношений, актуальные региональные и международные проблемы, особое внимание будет уделено ходу реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", отметили ранее в российском министерстве. Поездка министра приурочена к первой годовщине подписания на высшем уровне 22 февраля прошлого года Декларации о союзническом взаимодействии, добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230227/zapad-1854517046.html

россия

баку

азербайджан

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россия, баку, азербайджан, ильхам алиев, сергей лавров, джейхун байрамов