https://ria.ru/20230227/kumpilov-1853684475.html
Биография Мурата Кумпилова
Биография Мурата Кумпилова - РИА Новости, 27.02.2023
Биография Мурата Кумпилова
Глава Республики Адыгея Мурат Каральбиевич Кумпилов родился 27 февраля 1973 года в ауле Уляп Красногвардейского района Адыгеи. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T01:01
2023-02-27T01:01
2023-02-27T01:01
справки
республика адыгея
мурат кумпилов
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владимир путин
политика
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Глава Республики Адыгея Мурат Каральбиевич Кумпилов родился 27 февраля 1973 года в ауле Уляп Красногвардейского района Адыгеи.В 1994 году окончил Ростовский институт народного хозяйства (ныне Ростовский государственный экономический университет) по специальности "Экономика предприятий и предпринимательская деятельность".В 1993-1994 годах работал инженером по снабжению и сбыту в ассоциации "Промагрос" (Ростов-на-Дону).С 1994 года Мурат Кумпилов занимал должность главного ревизора-контролера Красногвардейского отделения федерального казначейства.В сентябре 1997 года был переведен на должность начальника Красногвардейского районного отделения казначейства.В октябре 1998 года назначен руководителем Красногвардейского отделения управления федерального казначейства министерства финансов по Республике Адыгея.С сентября 1999 года – руководитель инспекции министерства РФ по налогам и сборам (ИМНС) по Красногвардейскому району.С января 2002 года работал в должности заместителя руководителя межрайонной ИМНС РФ №1 по Республике Адыгея.В декабре 2002 года назначен руководителем межрайонной ИМНС №1 по Республике Адыгея.В апреле 2008 года назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Республики Адыгея.12 мая 2008 года назначен исполняющим обязанности премьер-министра Республики Адыгея.28 мая 2008 года назначен премьер-министром Республики Адыгея.В сентябре 2016 года был избран депутатом Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея шестого созыва. С 3 октября 2016 года – председатель Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея.12 января 2017 года президент России Владимир Путин назначил Мурата Кумпилова временно исполняющим обязанности главы Адыгеи. 10 сентября 2017 года депутатами Государственного Совета – Хасэ РА избран главой Республики Адыгея. 11 сентября 2022 года депутаты Госсовета – Хасэ Адыгеи избрали Мурата Кумпилова на второй срок. Член Государственного совета РФ. http://www.kremlin.ru/structure/state-council/membersСекретарь адыгейского регионального отделения партии "Единая Россия". Член Высшего совета партии "Единая Россия". Председатель попечительского совета регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея". Награжден орденом Почета (2021). Мурат Кумпилов женат, у него четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, республика адыгея, мурат кумпилов, единая россия, россия, владимир путин, политика
Справки, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Единая Россия, Россия, Владимир Путин, Политика
Глава Республики Адыгея Мурат Каральбиевич Кумпилов родился 27 февраля 1973 года в ауле Уляп Красногвардейского района Адыгеи.
В 1994 году окончил Ростовский институт народного хозяйства (ныне Ростовский государственный экономический университет) по специальности "Экономика предприятий и предпринимательская деятельность".
В 1993-1994 годах работал инженером по снабжению и сбыту в ассоциации "Промагрос" (Ростов-на-Дону).
С 1994 года Мурат Кумпилов занимал должность главного ревизора-контролера Красногвардейского отделения федерального казначейства.
В сентябре 1997 года был переведен на должность начальника Красногвардейского районного отделения казначейства.
В октябре 1998 года назначен руководителем Красногвардейского отделения управления федерального казначейства министерства финансов по Республике Адыгея.
С сентября 1999 года – руководитель инспекции министерства РФ по налогам и сборам (ИМНС) по Красногвардейскому району.
С января 2002 года работал в должности заместителя руководителя межрайонной ИМНС РФ №1 по Республике Адыгея.
В декабре 2002 года назначен руководителем межрайонной ИМНС №1 по Республике Адыгея.
В апреле 2008 года назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Республики Адыгея.
12 мая 2008 года назначен исполняющим обязанности премьер-министра Республики Адыгея.
28 мая 2008 года назначен премьер-министром Республики Адыгея.
В сентябре 2016 года был избран депутатом Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея шестого созыва. С 3 октября 2016 года
– председатель Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея.
12 января 2017 года
президент России Владимир Путин назначил Мурата Кумпилова временно исполняющим обязанности главы Адыгеи.
10 сентября 2017 года
депутатами Государственного Совета – Хасэ РА избран главой Республики Адыгея.
11 сентября 2022 года
депутаты Госсовета – Хасэ Адыгеи избрали Мурата Кумпилова на второй срок.
Секретарь
адыгейского регионального отделения партии "Единая Россия". Член Высшего совета
партии "Единая Россия".
Председатель
попечительского совета регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея".
Награжден орденом Почета (2021
).
Мурат Кумпилов женат, у него четверо детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников