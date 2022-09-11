Рейтинг@Mail.ru
Главу Адыгеи Кумпилова избрали на второй срок - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/adygeya-1815978248.html
Главу Адыгеи Кумпилова избрали на второй срок
Главу Адыгеи Кумпилова избрали на второй срок - РИА Новости, 11.09.2022
Главу Адыгеи Кумпилова избрали на второй срок
Депутаты Госсовета - Хасэ Адыгеи на заседании в воскресенье в ходе тайного голосования единогласно избрали действующего главу республики Мурата Кумпилова на... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:52
2022-09-11T13:01
политика
республика адыгея
мурат кумпилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_0:0:2793:1572_1920x0_80_0_0_644cc3c5909d3eda872aa8ee08249775.jpg
МАЙКОП, 11 сен – РИА Новости. Депутаты Госсовета - Хасэ Адыгеи на заседании в воскресенье в ходе тайного голосования единогласно избрали действующего главу республики Мурата Кумпилова на второй срок, передает корреспондент РИА Новости.Ранее президент России представил на рассмотрение Госсовета Адыгеи три кандидатуры на должность главы республики. В число кандидатов, помимо действующего главы региона Кумпилова, вошли депутаты Госсовета Евгений Грунин (ЛДПР) и Александр Лобода (СРЗП). Кандидатов на заседании представил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.По итогам голосования из прибывших на заседание 49 депутатов за Кумпилова проголосовали 49, то есть он избран главой республики единогласно.Инаугурация выбранного главы республики пройдет в воскресенье сразу после заседания.В 2016 году в Адыгее были отменены прямые выборы главы республики. Теперь партии предлагают свои кандидатуры на рассмотрения президента России, который определяет троих кандидатов.В январе 2017 года президент России Владимир Путин назначил Кумпилова врио главы Адыгеи в связи с истечением срока полномочий предыдущего главы Аслана Тхакушинова. В сентябре 2017 года депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи утвердили Мурата Кумпилова на пост руководителя республики.
https://ria.ru/20220910/vybory-1815852159.html
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_da927cf0ca933bc2583aac592f3dee91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, республика адыгея, мурат кумпилов
Политика, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов
12:52 11.09.2022 (обновлено: 13:01 11.09.2022)
 
Главу Адыгеи Кумпилова избрали на второй срок

Главу Адыгеи Кумпилова единогласно избрали на второй срок

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Мурат Кумпилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 11 сен – РИА Новости. Депутаты Госсовета - Хасэ Адыгеи на заседании в воскресенье в ходе тайного голосования единогласно избрали действующего главу республики Мурата Кумпилова на второй срок, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент России представил на рассмотрение Госсовета Адыгеи три кандидатуры на должность главы республики. В число кандидатов, помимо действующего главы региона Кумпилова, вошли депутаты Госсовета Евгений Грунин (ЛДПР) и Александр Лобода (СРЗП). Кандидатов на заседании представил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
По итогам голосования из прибывших на заседание 49 депутатов за Кумпилова проголосовали 49, то есть он избран главой республики единогласно.
Инаугурация выбранного главы республики пройдет в воскресенье сразу после заседания.
В 2016 году в Адыгее были отменены прямые выборы главы республики. Теперь партии предлагают свои кандидатуры на рассмотрения президента России, который определяет троих кандидатов.
В январе 2017 года президент России Владимир Путин назначил Кумпилова врио главы Адыгеи в связи с истечением срока полномочий предыдущего главы Аслана Тхакушинова. В сентябре 2017 года депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи утвердили Мурата Кумпилова на пост руководителя республики.
Кандидаты в губернаторы — 2022
Вчера, 13:49Инфографика
Кандидаты в губернаторы — 2022
 
ПолитикаРеспублика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала