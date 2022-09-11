https://ria.ru/20220911/adygeya-1815978248.html
Главу Адыгеи Кумпилова избрали на второй срок
Главу Адыгеи Кумпилова избрали на второй срок - РИА Новости, 11.09.2022
Главу Адыгеи Кумпилова избрали на второй срок
Депутаты Госсовета - Хасэ Адыгеи на заседании в воскресенье в ходе тайного голосования единогласно избрали действующего главу республики Мурата Кумпилова на... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:52
2022-09-11T12:52
2022-09-11T13:01
политика
республика адыгея
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 11 сен – РИА Новости. Депутаты Госсовета - Хасэ Адыгеи на заседании в воскресенье в ходе тайного голосования единогласно избрали действующего главу республики Мурата Кумпилова на второй срок, передает корреспондент РИА Новости.Ранее президент России представил на рассмотрение Госсовета Адыгеи три кандидатуры на должность главы республики. В число кандидатов, помимо действующего главы региона Кумпилова, вошли депутаты Госсовета Евгений Грунин (ЛДПР) и Александр Лобода (СРЗП). Кандидатов на заседании представил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.По итогам голосования из прибывших на заседание 49 депутатов за Кумпилова проголосовали 49, то есть он избран главой республики единогласно.Инаугурация выбранного главы республики пройдет в воскресенье сразу после заседания.В 2016 году в Адыгее были отменены прямые выборы главы республики. Теперь партии предлагают свои кандидатуры на рассмотрения президента России, который определяет троих кандидатов.В январе 2017 года президент России Владимир Путин назначил Кумпилова врио главы Адыгеи в связи с истечением срока полномочий предыдущего главы Аслана Тхакушинова. В сентябре 2017 года депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи утвердили Мурата Кумпилова на пост руководителя республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика адыгея, мурат кумпилов
Политика, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов
12:52 11.09.2022 (обновлено: 13:01 11.09.2022)
Главу Адыгеи Кумпилова избрали на второй срок
Главу Адыгеи Кумпилова единогласно избрали на второй срок
МАЙКОП, 11 сен – РИА Новости. Депутаты Госсовета - Хасэ Адыгеи на заседании в воскресенье в ходе тайного голосования единогласно избрали действующего главу республики Мурата Кумпилова на второй срок, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент России
представил на рассмотрение Госсовета Адыгеи три кандидатуры на должность главы республики. В число кандидатов, помимо действующего главы региона Кумпилова, вошли депутаты Госсовета Евгений Грунин (ЛДПР
) и Александр Лобода (СРЗП). Кандидатов на заседании представил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов
.
По итогам голосования из прибывших на заседание 49 депутатов за Кумпилова проголосовали 49, то есть он избран главой республики единогласно.
Инаугурация выбранного главы республики пройдет в воскресенье сразу после заседания.
В 2016 году в Адыгее были отменены прямые выборы главы республики. Теперь партии предлагают свои кандидатуры на рассмотрения президента России, который определяет троих кандидатов.
В январе 2017 года президент России Владимир Путин
назначил Кумпилова врио главы Адыгеи в связи с истечением срока полномочий предыдущего главы Аслана Тхакушинова
. В сентябре 2017 года депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи утвердили Мурата Кумпилова на пост руководителя республики.