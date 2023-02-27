https://ria.ru/20230227/krym-1854574093.html

В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России

В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России - РИА Новости, 27.02.2023

В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России

В Кремле не могут представить обстоятельств, при которых возможно "возвращение" Крыма: это неотъемлемая часть РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:43

2023-02-27T12:43

2023-02-27T12:47

украина

россия

политика

республика крым

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Кремле не могут представить обстоятельств, при которых возможно "возвращение" Крыма: это неотъемлемая часть РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускают, что сразу вернуть Крым не удастся. На вопрос о перспективах возвращения Украиной Крыма он ответил: "Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период. Не все сразу"."Нет, не могут. Это (Крым - ред.) неотъемлемая часть Российской Федерации", - ответил Песков на в опрос журналистам о том, могут ли представить в Кремле обстоятельства, при которых возможно возвращение Крыма Украине.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230227/krym-1854503273.html

украина

россия

республика крым

сша

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Кирилл Волков

украина, россия, политика, республика крым, сша, дмитрий песков