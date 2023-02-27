12:43 27.02.2023 (обновлено: 12:47 27.02.2023)
В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России
Песков: в Кремле не представляют обстоятельств, при которых возможно "возвращение" Крыма
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Кремле не могут представить обстоятельств, при которых возможно "возвращение" Крыма: это неотъемлемая часть РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускают, что сразу вернуть Крым не удастся. На вопрос о перспективах возвращения Украиной Крыма он ответил: "Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период. Не все сразу".
"Нет, не могут. Это (Крым - ред.) неотъемлемая часть Российской Федерации", - ответил Песков на в опрос журналистам о том, могут ли представить в Кремле обстоятельства, при которых возможно возвращение Крыма Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".