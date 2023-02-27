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В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России - РИА Новости, 27.02.2023
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В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России
В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России - РИА Новости, 27.02.2023
В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России
В Кремле не могут представить обстоятельств, при которых возможно "возвращение" Крыма: это неотъемлемая часть РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:43
2023-02-27T12:47
украина
россия
политика
республика крым
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Кремле не могут представить обстоятельств, при которых возможно "возвращение" Крыма: это неотъемлемая часть РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускают, что сразу вернуть Крым не удастся. На вопрос о перспективах возвращения Украиной Крыма он ответил: "Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период. Не все сразу"."Нет, не могут. Это (Крым - ред.) неотъемлемая часть Российской Федерации", - ответил Песков на в опрос журналистам о том, могут ли представить в Кремле обстоятельства, при которых возможно возвращение Крыма Украине.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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украина, россия, политика, республика крым, сша, дмитрий песков
Украина, Россия, Политика, Республика Крым, США, Дмитрий Песков
12:43 27.02.2023 (обновлено: 12:47 27.02.2023)
 
В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России

Песков: в Кремле не представляют обстоятельств, при которых возможно "возвращение" Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Кремле не могут представить обстоятельств, при которых возможно "возвращение" Крыма: это неотъемлемая часть РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускают, что сразу вернуть Крым не удастся. На вопрос о перспективах возвращения Украиной Крыма он ответил: "Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период. Не все сразу".
"Нет, не могут. Это (Крым - ред.) неотъемлемая часть Российской Федерации", - ответил Песков на в опрос журналистам о том, могут ли представить в Кремле обстоятельства, при которых возможно возвращение Крыма Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
09:26
В Госдуме дали совет США насчет статуса Крыма
 
УкраинаРоссияПолитикаРеспублика КрымСШАДмитрий Песков
 
 
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