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В Госдуме дали совет США насчет статуса Крыма - РИА Новости, 27.02.2023
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В Госдуме дали совет США насчет статуса Крыма
В Госдуме дали совет США насчет статуса Крыма - РИА Новости, 27.02.2023
В Госдуме дали совет США насчет статуса Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев заявил, что США в своей внешней политике стоит исходить из того, что Крым российский навсегда и статус... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:26
2023-02-27T12:27
россия
сша
украина
владимир путин
джейк салливан
леонид ивлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев заявил, что США в своей внешней политике стоит исходить из того, что Крым российский навсегда и статус полуострова ни с кем обсуждаться не будет. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос Крыма может быть пересмотрен в будущем, несмотря на позицию России, согласно которой он закрыт окончательно. А сейчас Украине надо сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя при поддержке США, которые должны позволить, в конечном счете, "полностью восстановить территориальную целостность Украины". "Крым пришел в Россию демократическим путем. Цифры голосования на референдуме убедительно это подтверждают. Референдум был проведен в строгом соответствии с уставом ООН и нормами международного права. США в своей внешней политике стоит исходить из того, что Крым российский навсегда и статус полуострова ни с кем обсуждаться не будет. Этот вопрос закрыт окончательно. Россия своими территориями не торгует и способна их защитить", - сказал РИА Новости Ивлев. При этом депутат напомнил, что равно девять лет назад над зданиями правительства и парламента Крыма были поняты российские триколоры. "Это очень здорово. Всех поздравляю с этой годовщиной", - подчеркнул депутат. Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Крыма, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни - над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о воссоединении региона с Россией. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230226/tryudo-1854452262.html
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россия, сша, украина, владимир путин, джейк салливан, леонид ивлев, госдума рф
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Джейк Салливан, Леонид Ивлев, Госдума РФ
09:26 27.02.2023 (обновлено: 12:27 27.02.2023)
 
В Госдуме дали совет США насчет статуса Крыма

Депутат Госдумы Ивлев заявил, что США стоит исходить из того, что Крым российский навсегда

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев заявил, что США в своей внешней политике стоит исходить из того, что Крым российский навсегда и статус полуострова ни с кем обсуждаться не будет.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос Крыма может быть пересмотрен в будущем, несмотря на позицию России, согласно которой он закрыт окончательно. А сейчас Украине надо сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя при поддержке США, которые должны позволить, в конечном счете, "полностью восстановить территориальную целостность Украины".
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"Крым пришел в Россию демократическим путем. Цифры голосования на референдуме убедительно это подтверждают. Референдум был проведен в строгом соответствии с уставом ООН и нормами международного права. США в своей внешней политике стоит исходить из того, что Крым российский навсегда и статус полуострова ни с кем обсуждаться не будет. Этот вопрос закрыт окончательно. Россия своими территориями не торгует и способна их защитить", - сказал РИА Новости Ивлев.
При этом депутат напомнил, что равно девять лет назад над зданиями правительства и парламента Крыма были поняты российские триколоры. "Это очень здорово. Всех поздравляю с этой годовщиной", - подчеркнул депутат.
Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Крыма, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни - над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о воссоединении региона с Россией. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДжейк СалливанЛеонид ИвлевГосдума РФ
 
 
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