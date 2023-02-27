Аксенов назвал операцию "вежливых людей" в 2014 году уникальной
Глава Крыма Аксенов назвал операцию "вежливых людей" в 2014 году уникальной
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал уникальной операцию сил специальных операций весной 2014 года, обеспечивших безопасность жителей Крыма в период подготовки референдума.
Аксенов поздравил бойцов спецподразделений России с профессиональным праздником, отметив их важную роль в истории российского полуострова.
"В дни Крымской весны "вежливые люди" обеспечили нашу безопасность, защитили крымчан от террористического киевского режима, спасли тысячи жизней. Это была уникальная операция, аналогов которой нет в мировой военной истории", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Сегодня Силы специальных операций вносят огромный вклад в решение задач спецоперации на Украине, приближая победу, отметил глава Крыма.
Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".