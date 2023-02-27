https://ria.ru/20230227/krym-1854496450.html

Аксенов назвал операцию "вежливых людей" в 2014 году уникальной

Аксенов назвал операцию "вежливых людей" в 2014 году уникальной - РИА Новости, 27.02.2023

Аксенов назвал операцию "вежливых людей" в 2014 году уникальной

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал уникальной операцию сил специальных операций весной 2014 года, обеспечивших безопасность жителей Крыма в период подготовки... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T08:32

2023-02-27T08:32

2023-02-27T08:32

россия

украина

симферополь

сергей аксенов (политик)

владимир путин

оон

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал уникальной операцию сил специальных операций весной 2014 года, обеспечивших безопасность жителей Крыма в период подготовки референдума. Аксенов поздравил бойцов спецподразделений России с профессиональным праздником, отметив их важную роль в истории российского полуострова. "В дни Крымской весны "вежливые люди" обеспечили нашу безопасность, защитили крымчан от террористического киевского режима, спасли тысячи жизней. Это была уникальная операция, аналогов которой нет в мировой военной истории", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Сегодня Силы специальных операций вносят огромный вклад в решение задач спецоперации на Украине, приближая победу, отметил глава Крыма. Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди". Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230227/osuzhdennye-1854495486.html

https://ria.ru/20230226/istrebiteli-1854431207.html

россия

украина

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, симферополь, сергей аксенов (политик), владимир путин, оон, безопасность