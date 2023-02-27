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Аксенов назвал операцию "вежливых людей" в 2014 году уникальной - РИА Новости, 27.02.2023
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Аксенов назвал операцию "вежливых людей" в 2014 году уникальной
Аксенов назвал операцию "вежливых людей" в 2014 году уникальной - РИА Новости, 27.02.2023
Аксенов назвал операцию "вежливых людей" в 2014 году уникальной
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал уникальной операцию сил специальных операций весной 2014 года, обеспечивших безопасность жителей Крыма в период подготовки... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:32
2023-02-27T08:32
россия
украина
симферополь
сергей аксенов (политик)
владимир путин
оон
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал уникальной операцию сил специальных операций весной 2014 года, обеспечивших безопасность жителей Крыма в период подготовки референдума. Аксенов поздравил бойцов спецподразделений России с профессиональным праздником, отметив их важную роль в истории российского полуострова. "В дни Крымской весны "вежливые люди" обеспечили нашу безопасность, защитили крымчан от террористического киевского режима, спасли тысячи жизней. Это была уникальная операция, аналогов которой нет в мировой военной истории", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Сегодня Силы специальных операций вносят огромный вклад в решение задач спецоперации на Украине, приближая победу, отметил глава Крыма. Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди". Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230227/osuzhdennye-1854495486.html
https://ria.ru/20230226/istrebiteli-1854431207.html
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россия, украина, симферополь, сергей аксенов (политик), владимир путин, оон, безопасность
Россия, Украина, Симферополь, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, ООН, Безопасность
08:32 27.02.2023
 
Аксенов назвал операцию "вежливых людей" в 2014 году уникальной

Глава Крыма Аксенов назвал операцию "вежливых людей" в 2014 году уникальной

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал уникальной операцию сил специальных операций весной 2014 года, обеспечивших безопасность жителей Крыма в период подготовки референдума.
Аксенов поздравил бойцов спецподразделений России с профессиональным праздником, отметив их важную роль в истории российского полуострова.
"В дни Крымской весны "вежливые люди" обеспечили нашу безопасность, защитили крымчан от террористического киевского режима, спасли тысячи жизней. Это была уникальная операция, аналогов которой нет в мировой военной истории", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Сегодня Силы специальных операций вносят огромный вклад в решение задач спецоперации на Украине, приближая победу, отметил глава Крыма.
Военнослужащие МО РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
08:24Специальная военная операция на Украине
В Крыму предложили освобождать от наказания осужденных, вступивших в армию
Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 17:18Специальная военная операция на Украине
Байден исключил необходимость отправки истребителей Украине
 
РоссияУкраинаСимферопольСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинООНБезопасность
 
 
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