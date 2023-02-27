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В Щелкове открылся новый корпус школы № 11 имени Титова - РИА Новости, 27.02.2023
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В Щелкове открылся новый корпус школы № 11 имени Титова
В Щелкове открылся новый корпус школы № 11 имени Титова - РИА Новости, 27.02.2023
В Щелкове открылся новый корпус школы № 11 имени Титова
Новый корпус школы № 11 имени Г. С. Титова открылся в микрорайоне Чкаловский в подмосковном Щелкове, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:15
2023-02-27T17:15
щелково
образование - общество
образование
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Новый корпус школы № 11 имени Г. С. Титова открылся в микрорайоне Чкаловский в подмосковном Щелкове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.В здании, построенном в рамках реализации президентского нацпроекта "Современная школа", есть современные учебные классы, два спортивных зала, столовая, медицинский блок, методические кабинеты, лаборантские, мастерские, библиотека и актовый зал."Спасибо инициативной группе родителей, всем тем, кто работал с нами в команде. Вместе мы сила, и эта школа – очередное тому доказательство!", - приветствовал учеников, родителей и преподавательский состав глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230116/schelkovo-1845107799.html
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щелково, образование - общество, образование
Щелково, Образование - Общество, Образование
17:15 27.02.2023
 

В Щелкове открылся новый корпус школы № 11 имени Титова

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ЩелковоЦеремония открытия нового корпуса школы № 11 имени Г. С. Титова в микрорайоне Чкаловский в подмосковном Щелкове
Церемония открытия нового корпуса школы № 11 имени Г. С. Титова в микрорайоне Чкаловский в подмосковном Щелкове - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Щелково
Церемония открытия нового корпуса школы № 11 имени Г. С. Титова в микрорайоне Чкаловский в подмосковном Щелкове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Новый корпус школы № 11 имени Г. С. Титова открылся в микрорайоне Чкаловский в подмосковном Щелкове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В здании, построенном в рамках реализации президентского нацпроекта "Современная школа", есть современные учебные классы, два спортивных зала, столовая, медицинский блок, методические кабинеты, лаборантские, мастерские, библиотека и актовый зал.
"Спасибо инициативной группе родителей, всем тем, кто работал с нами в команде. Вместе мы сила, и эта школа – очередное тому доказательство!", - приветствовал учеников, родителей и преподавательский состав глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, слова которого приводятся в сообщении.
Школу в городском округе Щёлково назвали в честь Героя России Олега Ильина - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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