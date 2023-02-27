В Щелкове открылся новый корпус школы № 11 имени Титова
© Фото : пресс-служба администрации городского округа ЩелковоЦеремония открытия нового корпуса школы № 11 имени Г. С. Титова в микрорайоне Чкаловский в подмосковном Щелкове
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Щелково
Церемония открытия нового корпуса школы № 11 имени Г. С. Титова в микрорайоне Чкаловский в подмосковном Щелкове
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Новый корпус школы № 11 имени Г. С. Титова открылся в микрорайоне Чкаловский в подмосковном Щелкове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В здании, построенном в рамках реализации президентского нацпроекта "Современная школа", есть современные учебные классы, два спортивных зала, столовая, медицинский блок, методические кабинеты, лаборантские, мастерские, библиотека и актовый зал.
"Спасибо инициативной группе родителей, всем тем, кто работал с нами в команде. Вместе мы сила, и эта школа – очередное тому доказательство!", - приветствовал учеников, родителей и преподавательский состав глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, слова которого приводятся в сообщении.