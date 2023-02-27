https://ria.ru/20230227/korpus-1854659632.html

В Щелкове открылся новый корпус школы № 11 имени Титова

В Щелкове открылся новый корпус школы № 11 имени Титова - РИА Новости, 27.02.2023

В Щелкове открылся новый корпус школы № 11 имени Титова

Новый корпус школы № 11 имени Г. С. Титова открылся в микрорайоне Чкаловский в подмосковном Щелкове, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:15

2023-02-27T17:15

2023-02-27T17:15

щелково

образование - общество

образование

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Новый корпус школы № 11 имени Г. С. Титова открылся в микрорайоне Чкаловский в подмосковном Щелкове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.В здании, построенном в рамках реализации президентского нацпроекта "Современная школа", есть современные учебные классы, два спортивных зала, столовая, медицинский блок, методические кабинеты, лаборантские, мастерские, библиотека и актовый зал."Спасибо инициативной группе родителей, всем тем, кто работал с нами в команде. Вместе мы сила, и эта школа – очередное тому доказательство!", - приветствовал учеников, родителей и преподавательский состав глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230116/schelkovo-1845107799.html

щелково

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

щелково, образование - общество, образование