https://ria.ru/20230227/koronavirus-1854546587.html

В России за сутки госпитализировали 786 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 786 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 27.02.2023

В России за сутки госпитализировали 786 заболевших COVID-19

Более 9,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, умерли 30 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:32

2023-02-27T11:32

2023-02-27T11:32

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 9,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, умерли 30 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Выявлено 9 580 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 30 человек... Выздоровели за сутки 9 250 человек, или на 5,4% меньше в сравнении с 26 февраля 2023 года. ", - говорится в сообщении. Отмечается, что за сутки в стране госпитализированы 786 человек, на 10,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 28 регионах, снижение - в 45, в 12 субъектах Федерации положение не изменилось. Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 5,8 и снизился на 7,9%. Рост числа госпитализаций произошел в 27 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по России, отметили в штабе. Показатель заболеваемости за неделю на 100 тысяч населения составил 57,6 и снизился в сравнении на 11,4%. Рост заболеваемости отмечен в 31 субъекте, в том числе в 11 - более чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19