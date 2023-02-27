https://ria.ru/20230227/kndr-1854488880.html

СМИ: в Сеуле заявили, что считать дочь Ким Чен Ына наследницей пока "рано"

СМИ: в Сеуле заявили, что считать дочь Ким Чен Ына наследницей пока "рано" - РИА Новости, 27.02.2023

СМИ: в Сеуле заявили, что считать дочь Ким Чен Ына наследницей пока "рано"

Пока рано говорить о том, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына станет его наследницей, но это было бы возможно в случае, если у северокорейского лидера нет сына,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T07:30

2023-02-27T07:30

2023-02-27T07:30

в мире

южная корея

пхеньян

ким чен ын

ли соль чжу

деннис родман

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СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. Пока рано говорить о том, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына станет его наследницей, но это было бы возможно в случае, если у северокорейского лидера нет сына, который подходил бы на роль преемника, заявил в интервью телеканалу CBS министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се. Он отметил, что девочка, известная в СМИ как "Ким Чжу Э", действительно появилась на публике уже семь раз, начав с участия в деятельности военного плана, такой как пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", осмотр склада с ракетами, военный парад, а теперь участвует вместе с отцом и в более обыденной активности, например, посмотрела футбольный матч и приняла участие в открытии строительства улицы в Пхеньяне. Министр отметил, что Ким Чжу Э при этом не просто наблюдала, а активно участвовала в церемонии, и все это "крайне необычно", но ранее КНДР не показывала наследников так открыто, а Ким Чен Ыну пока всего около 40 лет. "Строй в Северной Корее ставит в центр мужчин, даже если Ким Чен Ын начнет сейчас строить структуру преемственности, остаются сомнения, сможет ли женщина возглавить северокорейский режим, который сосредоточен на вооруженных силах", - пояснил Квон Ён Се. В то же время министр отметил, что пока "нельзя утверждать", действительно ли у Ким Чен Ына есть другие наследники, например, старший сын, предположительно родившийся в 2010 году. Поэтому, даже тот факт, что власть в КНДР передается только по отцовской линии, может быть пересмотрен в ситуации, если, вдруг, у Ким Чен Ына нет детей мужского пола. "Касательно сына Ким Чен Ына был ряд предположений (что он есть – ред.), но никакой информации, которую можно с точностью утверждать. Мы можем открыто заявить, что у Ким Чен Ына есть еще младший ребенок, хотя пол неизвестен, но есть ли у него сын старше Ким Чжу Э мы проверить не можем... Если информация о первенце - сыне правдива, то действительно стоит рассматривать появления Ким Чжу Э как появления с целью пиара", - пояснил министр. Ким Чен Ын впервые показал народу свою дочь, которая вместе с ним наблюдала за пуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа "Хвасон-17" 18 ноября. Это стало первым случаем, когда официальные СМИ Северной Кореи раскрыли внешность ребенка северокорейского лидера. Информация о количестве детей Ким Чен Ына, их пол или возраст тщательно скрываются. По данным разведки Южной Кореи и различных СМИ, жена Ким Чен Ына Ли Соль Чжу, с которой он женат с 2009 года, рожала детей в 2010, 2013 и 2017 годах. По сообщению звезды американского баскетбола Денниса Родмана, посетившего Северную Корею в 2013 году, ребенок, родившийся в том году – это девочка по имени "Ким Чжу Э". Поэтому предполагается, что появляющаяся на публике девочка, как раз может быть "Ким Чжу Э" 2013 года рождения.

https://ria.ru/20230221/knr-1853303729.html

южная корея

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в мире, южная корея, пхеньян, ким чен ын, ли соль чжу, деннис родман