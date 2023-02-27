СМИ: в Сеуле заявили, что считать дочь Ким Чен Ына наследницей пока "рано"
CBS: в Сеуле заявили, что считать дочь Ким Чен Ына наследницей пока "рано"
© AP Photo / Pyongyang Press Corps PoolЛидер КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон. Архивное фото
СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. Пока рано говорить о том, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына станет его наследницей, но это было бы возможно в случае, если у северокорейского лидера нет сына, который подходил бы на роль преемника, заявил в интервью телеканалу CBS министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се.
"Если говорить в целом, то пока рано рассматривать дочь как наследницу", - заявил Квон Ён Се.
Он отметил, что девочка, известная в СМИ как "Ким Чжу Э", действительно появилась на публике уже семь раз, начав с участия в деятельности военного плана, такой как пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", осмотр склада с ракетами, военный парад, а теперь участвует вместе с отцом и в более обыденной активности, например, посмотрела футбольный матч и приняла участие в открытии строительства улицы в Пхеньяне. Министр отметил, что Ким Чжу Э при этом не просто наблюдала, а активно участвовала в церемонии, и все это "крайне необычно", но ранее КНДР не показывала наследников так открыто, а Ким Чен Ыну пока всего около 40 лет.
"Строй в Северной Корее ставит в центр мужчин, даже если Ким Чен Ын начнет сейчас строить структуру преемственности, остаются сомнения, сможет ли женщина возглавить северокорейский режим, который сосредоточен на вооруженных силах", - пояснил Квон Ён Се.
В то же время министр отметил, что пока "нельзя утверждать", действительно ли у Ким Чен Ына есть другие наследники, например, старший сын, предположительно родившийся в 2010 году. Поэтому, даже тот факт, что власть в КНДР передается только по отцовской линии, может быть пересмотрен в ситуации, если, вдруг, у Ким Чен Ына нет детей мужского пола.
"Касательно сына Ким Чен Ына был ряд предположений (что он есть – ред.), но никакой информации, которую можно с точностью утверждать. Мы можем открыто заявить, что у Ким Чен Ына есть еще младший ребенок, хотя пол неизвестен, но есть ли у него сын старше Ким Чжу Э мы проверить не можем... Если информация о первенце - сыне правдива, то действительно стоит рассматривать появления Ким Чжу Э как появления с целью пиара", - пояснил министр.
Ким Чен Ын впервые показал народу свою дочь, которая вместе с ним наблюдала за пуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа "Хвасон-17" 18 ноября. Это стало первым случаем, когда официальные СМИ Северной Кореи раскрыли внешность ребенка северокорейского лидера. Информация о количестве детей Ким Чен Ына, их пол или возраст тщательно скрываются. По данным разведки Южной Кореи и различных СМИ, жена Ким Чен Ына Ли Соль Чжу, с которой он женат с 2009 года, рожала детей в 2010, 2013 и 2017 годах. По сообщению звезды американского баскетбола Денниса Родмана, посетившего Северную Корею в 2013 году, ребенок, родившийся в том году – это девочка по имени "Ким Чжу Э". Поэтому предполагается, что появляющаяся на публике девочка, как раз может быть "Ким Чжу Э" 2013 года рождения.