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Китай не будет мириться с давлением США, заявили в МИД страны - РИА Новости, 27.02.2023
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Китай не будет мириться с давлением США, заявили в МИД страны
Китай не будет мириться с давлением США, заявили в МИД страны - РИА Новости, 27.02.2023
Китай не будет мириться с давлением США, заявили в МИД страны
США не имеют права указывать России и Китаю, как развивать двусторонние отношения, Пекин не будет мириться с давлением Вашингтона, заявила на брифинге в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:31
2023-02-27T11:32
в мире
пекин
китай
сша
джейк салливан
энтони блинкен
россия
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ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. США не имеют права указывать России и Китаю, как развивать двусторонние отношения, Пекин не будет мириться с давлением Вашингтона, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "США не имеют права распоряжаться российско-китайскими отношениями, мы не будем мириться с давлением и угрозами со стороны американской стороны", - сказала дипломат, комментируя предупреждения со стороны ряда американских политиков в адрес Пекина о последствиях в случае поставок Китаем оружия в Россию. Мао Нин отметила, что США не только отправляют смертоносное оружие на поле боя на Украине, но и нарушают положения трех китайско-американских совместных коммюнике, постоянно продавая передовое оружие Тайваню. Дипломат добавила, что Китай активно продвигает мирные переговоры и политическое решение украинского кризиса. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай должен сам решить, помогать ли России в конфликте на Украине с учетом "реальных издержек", которые будут ждать Пекин в случае помощи Москве. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее также предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве.
https://ria.ru/20230227/kitay-1854477279.html
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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в мире, пекин, китай, сша, джейк салливан, энтони блинкен, россия, украина, тайвань
В мире, Пекин, Китай, США, Джейк Салливан, Энтони Блинкен, Россия, Украина, Тайвань
11:31 27.02.2023 (обновлено: 11:32 27.02.2023)
 
Китай не будет мириться с давлением США, заявили в МИД страны

МИД Китая: Пекин не будет мириться с давлением США на отношения с Россией

© РИА Новости / Николай Разуваев / Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. США не имеют права указывать России и Китаю, как развивать двусторонние отношения, Пекин не будет мириться с давлением Вашингтона, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"США не имеют права распоряжаться российско-китайскими отношениями, мы не будем мириться с давлением и угрозами со стороны американской стороны", - сказала дипломат, комментируя предупреждения со стороны ряда американских политиков в адрес Пекина о последствиях в случае поставок Китаем оружия в Россию.
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Мао Нин отметила, что США не только отправляют смертоносное оружие на поле боя на Украине, но и нарушают положения трех китайско-американских совместных коммюнике, постоянно продавая передовое оружие Тайваню.
Дипломат добавила, что Китай активно продвигает мирные переговоры и политическое решение украинского кризиса.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай должен сам решить, помогать ли России в конфликте на Украине с учетом "реальных издержек", которые будут ждать Пекин в случае помощи Москве.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее также предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве.
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В миреПекинКитайСШАДжейк СалливанЭнтони БлинкенРоссияУкраинаТайвань
 
 
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