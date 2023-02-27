https://ria.ru/20230227/kitay-1854546157.html

Китай не будет мириться с давлением США, заявили в МИД страны

Китай не будет мириться с давлением США, заявили в МИД страны - РИА Новости, 27.02.2023

Китай не будет мириться с давлением США, заявили в МИД страны

США не имеют права указывать России и Китаю, как развивать двусторонние отношения, Пекин не будет мириться с давлением Вашингтона, заявила на брифинге в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:31

2023-02-27T11:31

2023-02-27T11:32

в мире

пекин

китай

сша

джейк салливан

энтони блинкен

россия

украина

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ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. США не имеют права указывать России и Китаю, как развивать двусторонние отношения, Пекин не будет мириться с давлением Вашингтона, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "США не имеют права распоряжаться российско-китайскими отношениями, мы не будем мириться с давлением и угрозами со стороны американской стороны", - сказала дипломат, комментируя предупреждения со стороны ряда американских политиков в адрес Пекина о последствиях в случае поставок Китаем оружия в Россию. Мао Нин отметила, что США не только отправляют смертоносное оружие на поле боя на Украине, но и нарушают положения трех китайско-американских совместных коммюнике, постоянно продавая передовое оружие Тайваню. Дипломат добавила, что Китай активно продвигает мирные переговоры и политическое решение украинского кризиса. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай должен сам решить, помогать ли России в конфликте на Украине с учетом "реальных издержек", которые будут ждать Пекин в случае помощи Москве. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее также предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве.

https://ria.ru/20230227/kitay-1854477279.html

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

пекин

китай

сша

россия

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в мире, пекин, китай, сша, джейк салливан, энтони блинкен, россия, украина, тайвань