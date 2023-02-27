Рейтинг@Mail.ru
Бедроса Киркорова выписали из больницы - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230227/kirkorov-1854537951.html
Бедроса Киркорова выписали из больницы
Бедроса Киркорова выписали из больницы - РИА Новости, 27.02.2023
Бедроса Киркорова выписали из больницы
Артиста Бедроса Киркорова выписали из больницы, он чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:14
2023-02-27T11:14
шоубиз
москва
бедрос киркоров
филипп киркоров
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99838/95/998389530_0:95:2194:1329_1920x0_80_0_0_76d42effc1937f5bc6c508b30853a087.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Артиста Бедроса Киркорова выписали из больницы, он чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская. Певца госпитализировали 9 февраля. В СМИ появились сообщения, что врачам позвонила сиделка артиста, потому что у него сильно затруднилось дыхание и упало давление. Киркоров, которому в 2022 году исполнилось 90 лет, оставался в клинике под наблюдением врачей в течение двух недель. Певца выписали на прошлой неделе. В конце января Успенская в беседе с РИА Новости опровергла информацию о госпитализации Бедроса Киркорова в среднетяжелом состоянии из-за нарушения работы сердца. Ранее в декабре артист проходил обследование в одной из клиник Москвы.
https://ria.ru/20230220/kirkorov-1853188041.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99838/95/998389530_149:0:2045:1422_1920x0_80_0_0_a8cd3c316d95ae75fd67bd1ef0d57b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, бедрос киркоров, филипп киркоров, россия, общество
Шоубиз, Москва, Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров, Россия, Общество
11:14 27.02.2023
 
Бедроса Киркорова выписали из больницы

Артиста Бедроса Киркорова выписали из больницы, он чувствует себя хорошо

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевец Бедрос Киркоров
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Бедрос Киркоров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Артиста Бедроса Киркорова выписали из больницы, он чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.
"Выписали, у него отличное настроение, отличный аппетит, состояние хорошее", - сказала собеседница агентства.
Певца госпитализировали 9 февраля. В СМИ появились сообщения, что врачам позвонила сиделка артиста, потому что у него сильно затруднилось дыхание и упало давление.
Киркоров, которому в 2022 году исполнилось 90 лет, оставался в клинике под наблюдением врачей в течение двух недель. Певца выписали на прошлой неделе.
В конце января Успенская в беседе с РИА Новости опровергла информацию о госпитализации Бедроса Киркорова в среднетяжелом состоянии из-за нарушения работы сердца. Ранее в декабре артист проходил обследование в одной из клиник Москвы.
Концерт к 85-летию Иосифа Кобзона - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 15:57Шоубиз
Киркоров выступит со звездами художественной гимнастики
 
ШоубизМоскваБедрос КиркоровФилипп КиркоровРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала