https://ria.ru/20230227/kirkorov-1854537951.html
Бедроса Киркорова выписали из больницы
Бедроса Киркорова выписали из больницы - РИА Новости, 27.02.2023
Бедроса Киркорова выписали из больницы
Артиста Бедроса Киркорова выписали из больницы, он чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:14
2023-02-27T11:14
2023-02-27T11:14
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Артиста Бедроса Киркорова выписали из больницы, он чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская. Певца госпитализировали 9 февраля. В СМИ появились сообщения, что врачам позвонила сиделка артиста, потому что у него сильно затруднилось дыхание и упало давление. Киркоров, которому в 2022 году исполнилось 90 лет, оставался в клинике под наблюдением врачей в течение двух недель. Певца выписали на прошлой неделе. В конце января Успенская в беседе с РИА Новости опровергла информацию о госпитализации Бедроса Киркорова в среднетяжелом состоянии из-за нарушения работы сердца. Ранее в декабре артист проходил обследование в одной из клиник Москвы.
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Шоубиз, Москва, Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров, Россия, Общество
Бедроса Киркорова выписали из больницы
Артиста Бедроса Киркорова выписали из больницы, он чувствует себя хорошо
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Артиста Бедроса Киркорова выписали из больницы, он чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.
"Выписали, у него отличное настроение, отличный аппетит, состояние хорошее", - сказала собеседница агентства.
Певца госпитализировали 9 февраля. В СМИ появились сообщения, что врачам позвонила сиделка артиста, потому что у него сильно затруднилось дыхание и упало давление.
Киркоров, которому в 2022 году исполнилось 90 лет, оставался в клинике под наблюдением врачей в течение двух недель. Певца выписали на прошлой неделе.
В конце января Успенская в беседе с РИА Новости опровергла информацию о госпитализации Бедроса Киркорова в среднетяжелом состоянии из-за нарушения работы сердца. Ранее в декабре артист проходил обследование в одной из клиник Москвы
.