https://ria.ru/20230227/khortitsa-1854634685.html

Запорожские власти сообщили, что Украина превратила Хортицу в укрепрайон

Запорожские власти сообщили, что Украина превратила Хортицу в укрепрайон - РИА Новости, 27.02.2023

Запорожские власти сообщили, что Украина превратила Хортицу в укрепрайон

Крупнейший остров Хортица на Днепре, расположенный в черте города Запорожья, превращен украинскими войсками в укрепрайон, сообщил председатель движения "Мы... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:18

2023-02-27T16:18

2023-02-27T16:18

специальная военная операция на украине

запорожская область

в мире

запорожье

владимир рогов

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Крупнейший остров Хортица на Днепре, расположенный в черте города Запорожья, превращен украинскими войсками в укрепрайон, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Режим (Владимира - ред.) Зеленского превратил остров Хортица, который является заповедной территорией, в укрепрайон", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, на острове маскируется военная техника, а также находится система ПВО, одну из установок которой удалось уничтожить минувшей ночью. "Ранее на острове также были уничтожены боевики украинских нацистских подразделений и иностранного легиона, которые располагались там на базе отдыха и в профилактории", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230227/zaporozhe-1854494940.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, в мире, запорожье, владимир рогов, украина, россия, ситуация в днр и лнр