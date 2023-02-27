Рейтинг@Mail.ru
Запорожские власти сообщили, что Украина превратила Хортицу в укрепрайон - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/khortitsa-1854634685.html
Запорожские власти сообщили, что Украина превратила Хортицу в укрепрайон
Запорожские власти сообщили, что Украина превратила Хортицу в укрепрайон - РИА Новости, 27.02.2023
Запорожские власти сообщили, что Украина превратила Хортицу в укрепрайон
Крупнейший остров Хортица на Днепре, расположенный в черте города Запорожья, превращен украинскими войсками в укрепрайон, сообщил председатель движения "Мы... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:18
2023-02-27T16:18
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
запорожье
владимир рогов
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Крупнейший остров Хортица на Днепре, расположенный в черте города Запорожья, превращен украинскими войсками в укрепрайон, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Режим (Владимира - ред.) Зеленского превратил остров Хортица, который является заповедной территорией, в укрепрайон", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, на острове маскируется военная техника, а также находится система ПВО, одну из установок которой удалось уничтожить минувшей ночью. "Ранее на острове также были уничтожены боевики украинских нацистских подразделений и иностранного легиона, которые располагались там на базе отдыха и в профилактории", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230227/zaporozhe-1854494940.html
запорожская область
запорожье
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_554:0:1447:670_1920x0_80_0_0_e9ef06d0f1289b7333d55e873823b6d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, в мире, запорожье, владимир рогов, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Запорожье, Владимир Рогов, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:18 27.02.2023
 
Запорожские власти сообщили, что Украина превратила Хортицу в укрепрайон

Рогов: украинские войска превратили остров Хортица в укрепрайон

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье, Украина
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Крупнейший остров Хортица на Днепре, расположенный в черте города Запорожья, превращен украинскими войсками в укрепрайон, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Режим (Владимира - ред.) Зеленского превратил остров Хортица, который является заповедной территорией, в укрепрайон", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, на острове маскируется военная техника, а также находится система ПВО, одну из установок которой удалось уничтожить минувшей ночью.
"Ранее на острове также были уничтожены боевики украинских нацистских подразделений и иностранного легиона, которые располагались там на базе отдыха и в профилактории", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Патрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 08:20
В Запорожской области заявили о готовности к главной битве с Киевом
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВ миреЗапорожьеВладимир РоговУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала