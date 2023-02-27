https://ria.ru/20230227/khortitsa-1854634685.html
Запорожские власти сообщили, что Украина превратила Хортицу в укрепрайон
Запорожские власти сообщили, что Украина превратила Хортицу в укрепрайон - РИА Новости, 27.02.2023
Запорожские власти сообщили, что Украина превратила Хортицу в укрепрайон
Крупнейший остров Хортица на Днепре, расположенный в черте города Запорожья, превращен украинскими войсками в укрепрайон, сообщил председатель движения "Мы... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:18
2023-02-27T16:18
2023-02-27T16:18
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
запорожье
владимир рогов
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Крупнейший остров Хортица на Днепре, расположенный в черте города Запорожья, превращен украинскими войсками в укрепрайон, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Режим (Владимира - ред.) Зеленского превратил остров Хортица, который является заповедной территорией, в укрепрайон", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, на острове маскируется военная техника, а также находится система ПВО, одну из установок которой удалось уничтожить минувшей ночью. "Ранее на острове также были уничтожены боевики украинских нацистских подразделений и иностранного легиона, которые располагались там на базе отдыха и в профилактории", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230227/zaporozhe-1854494940.html
запорожская область
запорожье
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_554:0:1447:670_1920x0_80_0_0_e9ef06d0f1289b7333d55e873823b6d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, в мире, запорожье, владимир рогов, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Запорожье, Владимир Рогов, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запорожские власти сообщили, что Украина превратила Хортицу в укрепрайон
Рогов: украинские войска превратили остров Хортица в укрепрайон
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Крупнейший остров Хортица на Днепре, расположенный в черте города Запорожья, превращен украинскими войсками в укрепрайон, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Режим (Владимира - ред.) Зеленского превратил остров Хортица, который является заповедной территорией, в укрепрайон", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, на острове маскируется военная техника, а также находится система ПВО, одну из установок которой удалось уничтожить минувшей ночью.
"Ранее на острове также были уничтожены боевики украинских нацистских подразделений и иностранного легиона, которые располагались там на базе отдыха и в профилактории", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.