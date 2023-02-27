https://ria.ru/20230227/kfc-1854632598.html

AmRest продаст более 200 ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи

AmRest продаст более 200 ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи - РИА Новости, 27.02.2023

AmRest продаст более 200 ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи

Польская группа компаний AmRest, управляющая частью ресторанов KFC в России, продаст свой российский бизнес ижевскому франчайзи, компании "Смарт Сервис" вместо... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:15

2023-02-27T16:15

2023-02-27T16:15

kfc

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Польская группа компаний AmRest, управляющая частью ресторанов KFC в России, продаст свой российский бизнес ижевскому франчайзи, компании "Смарт Сервис" вместо "Альмира", следует из пресс-релиза группы. Группа компаний AmRest в начале декабря сообщила, что продает 215 ресторанов KFC в России российской компании "Альмира" и ожидает получить не менее 100 миллионов евро. В конце февраля Федеральная антимонопольная служба согласовала российской компании "Альмира" приобретение франчайзинговых ресторанов KFC. "AmRest сообщает, что ООО "Юнирест", аффилированная компания Yum! Brands Inc., воспользовалась своим правом первого отказа в соответствии с основными договорами франшизы для себя или в пользу третьей стороны и назначила "Смарт-Сервис" в качестве покупателя бизнеса", - говорится в сообщении. Уточняется, что AmRest расторгла договор купли-продажи, заключенный с ООО "Альмира" 6 декабря 2022 года, и 25 февраля 2023 года подписала новый договор с компанией "Смарт Сервис", в основном на тех же условиях, что и договор между AmRest и ООО "Альмира". Новый договор купли-продажи подлежит одобрению антимонопольными службами РФ. В начале марта 2022 года Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. В конце ноября ФАС удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC, ООО "Смарт Сервис Лтд", о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. После заключения сделки "Смарт Сервис" будет владеть 70 ресторанами и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов. При этом уточнялось, что как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's.

https://ria.ru/20230126/kfc-1847688244.html

https://ria.ru/20230124/kfc-1847175999.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

kfc, экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)