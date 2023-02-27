https://ria.ru/20230227/kazakhstan-1854649431.html
В Казахстане опровергли сообщения об отправке военной техники на Украину
В Казахстане опровергли сообщения об отправке военной техники на Украину - РИА Новости, 27.02.2023
В Казахстане опровергли сообщения об отправке военной техники на Украину
Утверждения, что Казахстан поставляет военную технику на Украину, не соответствуют действительности, заявила пресс-служба Министерства обороны республики. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:52
2023-02-27T16:52
2023-02-27T17:57
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в мире
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АЛМА-АТА, 27 фев — РИА Новости. Утверждения, что Казахстан поставляет военную технику на Украину, не соответствуют действительности, заявила пресс-служба Министерства обороны республики.Как отметили в ведомстве, кадры с техникой — архивные.Кроме того, с 27 августа 2022-го республикой был введен запрет на экспорт вооружения и военной техники, указали в ведомстве.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230225/kazakhstan-1854229254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, украина, в мире
Казахстан, Украина, В мире
16:52 27.02.2023 (обновлено: 17:57 27.02.2023)
В Казахстане опровергли сообщения об отправке военной техники на Украину
Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке военной техники на Украину