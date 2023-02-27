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В Казахстане опровергли сообщения об отправке военной техники на Украину - РИА Новости, 27.02.2023
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В Казахстане опровергли сообщения об отправке военной техники на Украину
В Казахстане опровергли сообщения об отправке военной техники на Украину - РИА Новости, 27.02.2023
В Казахстане опровергли сообщения об отправке военной техники на Украину
Утверждения, что Казахстан поставляет военную технику на Украину, не соответствуют действительности, заявила пресс-служба Министерства обороны республики. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:52
2023-02-27T17:57
казахстан
украина
в мире
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АЛМА-АТА, 27 фев — РИА Новости. Утверждения, что Казахстан поставляет военную технику на Украину, не соответствуют действительности, заявила пресс-служба Министерства обороны республики.Как отметили в ведомстве, кадры с техникой — архивные.Кроме того, с 27 августа 2022-го республикой был введен запрет на экспорт вооружения и военной техники, указали в ведомстве.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230225/kazakhstan-1854229254.html
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казахстан, украина, в мире
Казахстан, Украина, В мире
16:52 27.02.2023 (обновлено: 17:57 27.02.2023)
 
В Казахстане опровергли сообщения об отправке военной техники на Украину

Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке военной техники на Украину

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Казахстане
Военнослужащий в Казахстане - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Военнослужащий в Казахстане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 27 фев — РИА Новости. Утверждения, что Казахстан поставляет военную технику на Украину, не соответствуют действительности, заявила пресс-служба Министерства обороны республики.
Как отметили в ведомстве, кадры с техникой — архивные.

"Бронетехника направлялась на плановый ремонт, и в настоящее время военная техника находится на хранении", — уточнили в министерстве.

Кроме того, с 27 августа 2022-го республикой был введен запрет на экспорт вооружения и военной техники, указали в ведомстве.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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