https://ria.ru/20230227/kazakhstan-1854649431.html

В Казахстане опровергли сообщения об отправке военной техники на Украину

В Казахстане опровергли сообщения об отправке военной техники на Украину - РИА Новости, 27.02.2023

В Казахстане опровергли сообщения об отправке военной техники на Украину

Утверждения, что Казахстан поставляет военную технику на Украину, не соответствуют действительности, заявила пресс-служба Министерства обороны республики. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:52

2023-02-27T16:52

2023-02-27T17:57

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АЛМА-АТА, 27 фев — РИА Новости. Утверждения, что Казахстан поставляет военную технику на Украину, не соответствуют действительности, заявила пресс-служба Министерства обороны республики.Как отметили в ведомстве, кадры с техникой — архивные.Кроме того, с 27 августа 2022-го республикой был введен запрет на экспорт вооружения и военной техники, указали в ведомстве.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230225/kazakhstan-1854229254.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, украина, в мире