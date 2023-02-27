https://ria.ru/20230227/kataloniya-1854642886.html
Глава Каталонии отказался приветствовать короля Испании
Глава Каталонии отказался приветствовать короля Испании - РИА Новости, 27.02.2023
Глава Каталонии отказался приветствовать короля Испании
Глава правительства Каталонии Пере Арагонес и мэр Барселоны Ада Колау отказались приветствовать короля Испании Фелипе VI на церемонии открытия всемирного... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:38
2023-02-27T16:38
2023-02-27T17:06
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МАДРИД, 27 фев - РИА Новости. Глава правительства Каталонии Пере Арагонес и мэр Барселоны Ада Колау отказались приветствовать короля Испании Фелипе VI на церемонии открытия всемирного конгресса мобильной связи (MWC), крупнейшего мероприятия в области мобильных технологий, которое стартует в этот понедельник в каталонской столице, передает телеканал RTVE. По его информации, аналогичная ситуация произошла днем ранее на официальном приветственном ужине для участников MWC, который состоялся в Национальном музее искусств Каталонии. Арагонес и Колау отказались стоять в очереди представителей власти, принимавших короля, в знак своего неприятия монархии. Всемирный конгресс мобильной связи, который будет проходить с 27 февраля по 2 марта, представляет собой крупнейшую международную выставку и конференцию, посвященную самым последним тенденциям в этой сфере. Представители мобильных операторов, торговых организаций и специалистов в области телекоммуникаций обсудят будущее рынков и необходимую стратегию. Сообщается, что на мероприятии выступят более одной тысячи докладчиков, представят свою продукцию около двух тысяч компаний. Ожидается, что суммарно в конференции примут участие более 80 тысяч посетителей из 200 разных стран (в 2019 году их число составило 109 тысяч).
https://ria.ru/20230225/miting-1854313544.html
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в мире, каталония, испания, барселона (город)
В мире, Каталония, Испания, Барселона (город)
16:38 27.02.2023 (обновлено: 17:06 27.02.2023)
Глава Каталонии отказался приветствовать короля Испании
Глава Каталонии Арагонес отказался приветствовать короля Испании Фелипе VI на конгрессе
МАДРИД, 27 фев - РИА Новости.
Глава правительства Каталонии Пере Арагонес и мэр Барселоны Ада Колау отказались приветствовать короля Испании Фелипе VI на церемонии открытия всемирного конгресса мобильной связи (MWC), крупнейшего мероприятия в области мобильных технологий, которое стартует в этот понедельник в каталонской столице, передает
телеканал RTVE.
По его информации, аналогичная ситуация произошла днем ранее на официальном приветственном ужине для участников MWC, который состоялся в Национальном музее искусств Каталонии. Арагонес и Колау отказались стоять в очереди представителей власти, принимавших короля, в знак своего неприятия монархии.
Всемирный конгресс мобильной связи, который будет проходить с 27 февраля по 2 марта, представляет собой крупнейшую международную выставку и конференцию, посвященную самым последним тенденциям в этой сфере. Представители мобильных операторов, торговых организаций и специалистов в области телекоммуникаций обсудят будущее рынков и необходимую стратегию.
Сообщается, что на мероприятии выступят более одной тысячи докладчиков, представят свою продукцию около двух тысяч компаний. Ожидается, что суммарно в конференции примут участие более 80 тысяч посетителей из 200 разных стран (в 2019 году их число составило 109 тысяч).