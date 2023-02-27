https://ria.ru/20230227/kataloniya-1854642886.html

Глава Каталонии отказался приветствовать короля Испании

Глава Каталонии отказался приветствовать короля Испании - РИА Новости, 27.02.2023

Глава Каталонии отказался приветствовать короля Испании

Глава правительства Каталонии Пере Арагонес и мэр Барселоны Ада Колау отказались приветствовать короля Испании Фелипе VI на церемонии открытия всемирного... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:38

2023-02-27T16:38

2023-02-27T17:06

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МАДРИД, 27 фев - РИА Новости. Глава правительства Каталонии Пере Арагонес и мэр Барселоны Ада Колау отказались приветствовать короля Испании Фелипе VI на церемонии открытия всемирного конгресса мобильной связи (MWC), крупнейшего мероприятия в области мобильных технологий, которое стартует в этот понедельник в каталонской столице, передает телеканал RTVE. По его информации, аналогичная ситуация произошла днем ранее на официальном приветственном ужине для участников MWC, который состоялся в Национальном музее искусств Каталонии. Арагонес и Колау отказались стоять в очереди представителей власти, принимавших короля, в знак своего неприятия монархии. Всемирный конгресс мобильной связи, который будет проходить с 27 февраля по 2 марта, представляет собой крупнейшую международную выставку и конференцию, посвященную самым последним тенденциям в этой сфере. Представители мобильных операторов, торговых организаций и специалистов в области телекоммуникаций обсудят будущее рынков и необходимую стратегию. Сообщается, что на мероприятии выступят более одной тысячи докладчиков, представят свою продукцию около двух тысяч компаний. Ожидается, что суммарно в конференции примут участие более 80 тысяч посетителей из 200 разных стран (в 2019 году их число составило 109 тысяч).

https://ria.ru/20230225/miting-1854313544.html

https://ria.ru/20230223/sanches-1853988763.html

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в мире, каталония, испания, барселона (город)