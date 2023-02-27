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Пульмонолог рассказал, о каких болезнях может предупреждать кашель - РИА Новости, 27.02.2023
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Пульмонолог рассказал, о каких болезнях может предупреждать кашель
Пульмонолог рассказал, о каких болезнях может предупреждать кашель - РИА Новости, 27.02.2023
Пульмонолог рассказал, о каких болезнях может предупреждать кашель
Кашель не всегда является признаком инфекционного заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко. Он РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T02:28
2023-02-27T11:16
общество
александр карабиненко
здоровье - общество
кашель
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кашель не всегда является признаком инфекционного заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко. Он объяснил, с какими еще нарушениями здоровья может быть связан этот симптом.В большинстве случаев кашель действительно бывает вызван инфекцией верхних или нижних дыхательных путей, это реакция организма на раздражение особых рецепторов, отметил заслуженный врач России, пульмонолог, профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.Очень часто кашель бывает спровоцирован курением, особенно если вредной привычке уже более пяти лет."Курильщики начинают страдать кашлем спустя примерно пять лет. Как правило, они просыпаются утром и откашливаются, это называется "утренний туалет бронхов курильщика". Когда человек закуривает, кашель уменьшается, но это обманчивое состояние", — предупредил Карабиненко.По его словам, при стаже курения более 30-40 лет у человека может развиться хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).Помимо нарушений, связанных с органами дыхания, причиной кашля может быть прием определенных лекарств, например, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), продолжил врач. В этом случае приступы начинаются ночью и продолжаются по несколько минут.Хроническая сердечная недостаточность — еще одно заболевание, о котором может сигнализировать кашель, отметил пульмонолог."Если легочный кашель затрудняет выдох, то здесь пациенты отмечают затруднение вдоха. Кашель у больных с хронической сердечной недостаточностью может быть предвестником более тяжелых осложнений — отека легких и сердечной астмы", — рассказал Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.Этот симптом может предупреждать также о развитии перикардита, добавил врач.Поскольку причины кашля могут быть самыми разными, при его появлении нельзя заниматься самолечением, необходимо обратиться в медицинское учреждение и пройти обследование, рекомендует Карабиненко.
https://ria.ru/20230119/podrostok-1845935906.html
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общество, александр карабиненко, здоровье - общество, кашель
Общество, Александр Карабиненко, Здоровье - Общество, кашель
02:28 27.02.2023 (обновлено: 11:16 27.02.2023)
 
Пульмонолог рассказал, о каких болезнях может предупреждать кашель

Врач Карабиненко связал кашель не только с инфекцией, но и с курением и приемом лекарств

© Pixabay / nastya_geppКашель
Кашель - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Pixabay / nastya_gepp
Кашель. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кашель не всегда является признаком инфекционного заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко. Он объяснил, с какими еще нарушениями здоровья может быть связан этот симптом.
В большинстве случаев кашель действительно бывает вызван инфекцией верхних или нижних дыхательных путей, это реакция организма на раздражение особых рецепторов, отметил заслуженный врач России, пульмонолог, профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.

"Пациенты при этом могут жаловаться на першение в горле, на осиплость в голосе. Кашель может сопровождаться одышкой, затрудненным выдохом, что говорит об отечности по ходу трахеи и бронхов", — уточнил он.

Очень часто кашель бывает спровоцирован курением, особенно если вредной привычке уже более пяти лет.
"Курильщики начинают страдать кашлем спустя примерно пять лет. Как правило, они просыпаются утром и откашливаются, это называется "утренний туалет бронхов курильщика". Когда человек закуривает, кашель уменьшается, но это обманчивое состояние", — предупредил Карабиненко.
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По его словам, при стаже курения более 30-40 лет у человека может развиться хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).
Помимо нарушений, связанных с органами дыхания, причиной кашля может быть прием определенных лекарств, например, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), продолжил врач. В этом случае приступы начинаются ночью и продолжаются по несколько минут.
Хроническая сердечная недостаточность — еще одно заболевание, о котором может сигнализировать кашель, отметил пульмонолог.
"Если легочный кашель затрудняет выдох, то здесь пациенты отмечают затруднение вдоха. Кашель у больных с хронической сердечной недостаточностью может быть предвестником более тяжелых осложнений — отека легких и сердечной астмы", — рассказал Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.
Этот симптом может предупреждать также о развитии перикардита, добавил врач.
Поскольку причины кашля могут быть самыми разными, при его появлении нельзя заниматься самолечением, необходимо обратиться в медицинское учреждение и пройти обследование, рекомендует Карабиненко.
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