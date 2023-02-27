https://ria.ru/20230227/kashel-1854476483.html

Пульмонолог рассказал, о каких болезнях может предупреждать кашель

Пульмонолог рассказал, о каких болезнях может предупреждать кашель - РИА Новости, 27.02.2023

Пульмонолог рассказал, о каких болезнях может предупреждать кашель

Кашель не всегда является признаком инфекционного заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко. Он РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T02:28

2023-02-27T02:28

2023-02-27T11:16

общество

александр карабиненко

здоровье - общество

кашель

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кашель не всегда является признаком инфекционного заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко. Он объяснил, с какими еще нарушениями здоровья может быть связан этот симптом.В большинстве случаев кашель действительно бывает вызван инфекцией верхних или нижних дыхательных путей, это реакция организма на раздражение особых рецепторов, отметил заслуженный врач России, пульмонолог, профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.Очень часто кашель бывает спровоцирован курением, особенно если вредной привычке уже более пяти лет."Курильщики начинают страдать кашлем спустя примерно пять лет. Как правило, они просыпаются утром и откашливаются, это называется "утренний туалет бронхов курильщика". Когда человек закуривает, кашель уменьшается, но это обманчивое состояние", — предупредил Карабиненко.По его словам, при стаже курения более 30-40 лет у человека может развиться хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).Помимо нарушений, связанных с органами дыхания, причиной кашля может быть прием определенных лекарств, например, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), продолжил врач. В этом случае приступы начинаются ночью и продолжаются по несколько минут.Хроническая сердечная недостаточность — еще одно заболевание, о котором может сигнализировать кашель, отметил пульмонолог."Если легочный кашель затрудняет выдох, то здесь пациенты отмечают затруднение вдоха. Кашель у больных с хронической сердечной недостаточностью может быть предвестником более тяжелых осложнений — отека легких и сердечной астмы", — рассказал Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.Этот симптом может предупреждать также о развитии перикардита, добавил врач.Поскольку причины кашля могут быть самыми разными, при его появлении нельзя заниматься самолечением, необходимо обратиться в медицинское учреждение и пройти обследование, рекомендует Карабиненко.

https://ria.ru/20230119/podrostok-1845935906.html

https://ria.ru/20210930/kashel-1752528345.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, александр карабиненко, здоровье - общество, кашель