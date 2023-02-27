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Путин подведет итоги оперативно-служебной деятельности на коллегии ФСБ

Путин подведет итоги оперативно-служебной деятельности на коллегии ФСБ - РИА Новости, 27.02.2023

Путин подведет итоги оперативно-служебной деятельности на коллегии ФСБ

Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ 28 февраля подведет итоги оперативно-служебной деятельности в 2022 году и определит приоритетные задачи на 2023... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:09

2023-02-27T15:09

2023-02-27T15:10

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ 28 февраля подведет итоги оперативно-служебной деятельности в 2022 году и определит приоритетные задачи на 2023 год, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин 28 февраля примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, в ходе которого будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2022 году и определены приоритетные задачи на 2023 год", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230210/spetssluzhby-1851039226.html

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)