https://ria.ru/20230227/issledovanie-1854483903.html

Исследование выявило лидеров по объему утечек информации в России

Исследование выявило лидеров по объему утечек информации в России - РИА Новости, 27.02.2023

Исследование выявило лидеров по объему утечек информации в России

Злоумышленники в 2022 году опубликовали 168 значимых баз данных российских компаний, всего в сеть было выложено более 2 миллиардов записей, лидерами по объему... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T05:18

2023-02-27T05:18

2023-02-27T10:13

россия

лаборатория касперского

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Злоумышленники в 2022 году опубликовали 168 значимых баз данных российских компаний, всего в сеть было выложено более 2 миллиардов записей, лидерами по объему утекшей информации стали ритейлеры и сервисы доставки, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского", результаты которого есть у РИА Новости. Значимая утечка - утечка данных, в результате которой было скомпрометировано более 5000 строк пользовательских данных, или получившая резонанс в СМИ. Отмечается, что в топ-10 по количеству опубликованных пользовательских данных вошли по две утечки компаний из этих отраслей. "При этом чаще всего компрометация данных также происходила в организациях сферы ритейла - их доля составила 26% от общего числа компаний, которые столкнулись с этой проблемой в 2022 году", - отмечается в сообщении. В компании также добавили, что в публичный доступ попадают данные как пользователей, так и сотрудников. Это может быть не только рабочая информация, такая как должность и электронный адрес, но и личная, в том числе номер мобильного телефона и финансовые сведения. "Утечка данных может затронуть любую компанию. Мы ожидаем, что в 2023 году их количество может вырасти на 20%. При этом велика вероятность, что злоумышленники продолжат обращать внимание на сферу ритейла, которая исторически хранит колоссальные объемы информации", - отметил эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Игорь Фиц, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230222/utechka-1853711573.html

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россия, лаборатория касперского