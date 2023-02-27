https://ria.ru/20230227/issledovanie-1854483903.html
Исследование выявило лидеров по объему утечек информации в России
Исследование выявило лидеров по объему утечек информации в России - РИА Новости, 27.02.2023
Исследование выявило лидеров по объему утечек информации в России
Злоумышленники в 2022 году опубликовали 168 значимых баз данных российских компаний, всего в сеть было выложено более 2 миллиардов записей, лидерами по объему... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T05:18
2023-02-27T05:18
2023-02-27T10:13
россия
лаборатория касперского
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Злоумышленники в 2022 году опубликовали 168 значимых баз данных российских компаний, всего в сеть было выложено более 2 миллиардов записей, лидерами по объему утекшей информации стали ритейлеры и сервисы доставки, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского", результаты которого есть у РИА Новости. Значимая утечка - утечка данных, в результате которой было скомпрометировано более 5000 строк пользовательских данных, или получившая резонанс в СМИ. Отмечается, что в топ-10 по количеству опубликованных пользовательских данных вошли по две утечки компаний из этих отраслей. "При этом чаще всего компрометация данных также происходила в организациях сферы ритейла - их доля составила 26% от общего числа компаний, которые столкнулись с этой проблемой в 2022 году", - отмечается в сообщении. В компании также добавили, что в публичный доступ попадают данные как пользователей, так и сотрудников. Это может быть не только рабочая информация, такая как должность и электронный адрес, но и личная, в том числе номер мобильного телефона и финансовые сведения. "Утечка данных может затронуть любую компанию. Мы ожидаем, что в 2023 году их количество может вырасти на 20%. При этом велика вероятность, что злоумышленники продолжат обращать внимание на сферу ритейла, которая исторически хранит колоссальные объемы информации", - отметил эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Игорь Фиц, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230222/utechka-1853711573.html
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россия, лаборатория касперского
Россия, Лаборатория Касперского
05:18 27.02.2023 (обновлено: 10:13 27.02.2023)
Исследование выявило лидеров по объему утечек информации в России
"Лаборатория Касперского": лидерами по объему утечек в России стали сервисы доставки
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Злоумышленники в 2022 году опубликовали 168 значимых баз данных российских компаний, всего в сеть было выложено более 2 миллиардов записей, лидерами по объему утекшей информации стали ритейлеры и сервисы доставки, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского", результаты которого есть у РИА Новости.
"По данным отчета "Лаборатории Касперского" "О значимых утечках данных в России", в 2022 году зафиксировано 168 случаев публикаций значимых баз данных российских компаний. Всего было опубликовано более 2 миллиардов записей. Это почти 300 миллионов пользовательских данных, из которых 16% - около 48 миллионов строк - содержали пароли… Большая часть пользовательских данных (64%) были скомпрометированы в результате атак на крупный бизнес. Лидеры по объему утекшей информации, заявленной в сообщениях на специализированных площадках, - сферы доставки (34%) и ритейла (14%)", - говорится в сообщении.
Значимая утечка - утечка данных, в результате которой было скомпрометировано более 5000 строк пользовательских данных, или получившая резонанс в СМИ.
Отмечается, что в топ-10 по количеству опубликованных пользовательских данных вошли по две утечки компаний из этих отраслей. "При этом чаще всего компрометация данных также происходила в организациях сферы ритейла - их доля составила 26% от общего числа компаний, которые столкнулись с этой проблемой в 2022 году", - отмечается в сообщении.
В компании также добавили, что в публичный доступ попадают данные как пользователей, так и сотрудников. Это может быть не только рабочая информация, такая как должность и электронный адрес, но и личная, в том числе номер мобильного телефона и финансовые сведения.
"Утечка данных может затронуть любую компанию. Мы ожидаем, что в 2023 году их количество может вырасти на 20%. При этом велика вероятность, что злоумышленники продолжат обращать внимание на сферу ритейла, которая исторически хранит колоссальные объемы информации", - отметил эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Игорь Фиц, слова которого приводятся в сообщении.