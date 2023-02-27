https://ria.ru/20230227/granitsa-1854610899.html

Лукашенко призвал силовиков быть готовыми принимать меры на границе

Лукашенко призвал силовиков быть готовыми принимать меры на границе - РИА Новости, 27.02.2023

Лукашенко призвал силовиков быть готовыми принимать меры на границе

Белорусские силовики должны быть готовы реагировать на агрессию, сказал президент республики Александр Лукашенко, видеоотрывок совещания опубликовал близкий к... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:03

2023-02-27T15:03

2023-02-27T17:20

в мире

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496195_0:48:3066:1773_1920x0_80_0_0_4b764a2e85575a8e89e101a9ba1f7ea9.jpg

МИНСК, 27 фев — РИА Новости. Белорусские силовики должны быть готовы реагировать на агрессию, сказал президент республики Александр Лукашенко, видеоотрывок совещания опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого"."Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования", — заявил Лукашенко на встрече с руководством силового блока.Глава государства также запросил характеристику внутриполитической и военной обстановки вокруг Белоруссии в текущих условиях."Хочу <…> потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ", — подчеркнул Лукашенко, обращаясь к руководителям силовых ведомств.Он обратил внимание, что особенно дисциплина должна быть обеспечена на границе.Президент также указал, что "каждый должен заниматься своим делом". "У нас немалая численность людей в погонах. Все вооружены. Это люди, заточенные на защиту своего Отечества. Этим нам надо пользоваться. Дисциплина и выполнение своих обязанностей, особенно на границе. Я, когда говорю о границе, это не значит, что это подразделение (председателя Госпогранкомитета Анатолия. — Прим. ред.) Лаппо — и все. Это милиция, это КГБ, это военные", — пояснил глава государства.Лукашенко заявил, что оппоненты Минска "используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию" в Белоруссии."И они будут это делать. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки. Все остальное — за мной", — подчеркнул белорусский президент.На прошлой неделе помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко сообщил, что киевские власти сосредоточили у границы значительную группировку войск. Продолжается и разведывательная деятельность против республики с применением беспилотников, причем время от времени происходят нарушения госграницы в воздушном пространстве.Как отмечали в Госпогранкомитете Белоруссии, Киев продолжает минировать свою приграничную территорию. По информации ведомства, украинские пограничники демонстративно раскладывали противотанковые мины на дороге перед пунктом пропуска "Выступовичи", хотя заминировали этот участок еще в июле.В январе ведомство сообщило, что в прошлом году на границе зафиксировали 88 случаев провокаций. По данным ведомства, украинские военнослужащие занимаются повреждением пограничной инфраструктуры, выкрикивают оскорбления и оказывают психологическое давление на белорусских пограничников.

https://ria.ru/20230226/perestrelka-1854458948.html

https://ria.ru/20230225/granitsa-1854241491.html

https://ria.ru/20230227/bespilotniki-1854555067.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, александр лукашенко