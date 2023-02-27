https://ria.ru/20230227/gosduma-1854632331.html
Отчет правительства в Госдуме запланировали с 21 по 23 марта
Отчет правительства в Госдуме запланировали с 21 по 23 марта - РИА Новости, 27.02.2023
Отчет правительства в Госдуме запланировали с 21 по 23 марта
Отчет правительства России за 2022 год предварительно состоится с 21 по 23 марта, более точная дата будет определена позднее, сообщил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:14
2023-02-27T16:14
2023-02-27T16:29
госдума рф
политика
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отчет правительства России за 2022 год предварительно состоится с 21 по 23 марта, более точная дата будет определена позднее, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня обсудили с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным вопрос проведения отчета правительства за 2022 год. Давайте предварительно зарезервируем пленарную неделю с 21 по 23 марта. Определимся более точно по дате позднее", - приводит слова Володина пресс-служба ГД.
https://ria.ru/20230226/zhivotnye-1854371523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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госдума рф, политика, россия, вячеслав володин
Госдума РФ, Политика, Россия, Вячеслав Володин
16:14 27.02.2023 (обновлено: 16:29 27.02.2023)
Отчет правительства в Госдуме запланировали с 21 по 23 марта
Спикер Госдумы Володин: отчет правительства в Госдуме запланировали с 21 по 23 марта