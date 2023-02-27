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Отчет правительства в Госдуме запланировали с 21 по 23 марта - РИА Новости, 27.02.2023
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Отчет правительства в Госдуме запланировали с 21 по 23 марта
Отчет правительства в Госдуме запланировали с 21 по 23 марта - РИА Новости, 27.02.2023
Отчет правительства в Госдуме запланировали с 21 по 23 марта
Отчет правительства России за 2022 год предварительно состоится с 21 по 23 марта, более точная дата будет определена позднее, сообщил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:14
2023-02-27T16:29
госдума рф
политика
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отчет правительства России за 2022 год предварительно состоится с 21 по 23 марта, более точная дата будет определена позднее, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня обсудили с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным вопрос проведения отчета правительства за 2022 год. Давайте предварительно зарезервируем пленарную неделю с 21 по 23 марта. Определимся более точно по дате позднее", - приводит слова Володина пресс-служба ГД.
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госдума рф, политика, россия, вячеслав володин
Госдума РФ, Политика, Россия, Вячеслав Володин
16:14 27.02.2023 (обновлено: 16:29 27.02.2023)
 
Отчет правительства в Госдуме запланировали с 21 по 23 марта

Спикер Госдумы Володин: отчет правительства в Госдуме запланировали с 21 по 23 марта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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В здании Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отчет правительства России за 2022 год предварительно состоится с 21 по 23 марта, более точная дата будет определена позднее, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня обсудили с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным вопрос проведения отчета правительства за 2022 год. Давайте предварительно зарезервируем пленарную неделю с 21 по 23 марта. Определимся более точно по дате позднее", - приводит слова Володина пресс-служба ГД.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
26 февраля, 09:36
Володин рассказал о вступающих в силу с марта законах
 
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