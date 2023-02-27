https://ria.ru/20230227/gosduma-1854632331.html

Отчет правительства в Госдуме запланировали с 21 по 23 марта

Отчет правительства в Госдуме запланировали с 21 по 23 марта - РИА Новости, 27.02.2023

Отчет правительства в Госдуме запланировали с 21 по 23 марта

Отчет правительства России за 2022 год предварительно состоится с 21 по 23 марта, более точная дата будет определена позднее, сообщил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:14

2023-02-27T16:14

2023-02-27T16:29

госдума рф

политика

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отчет правительства России за 2022 год предварительно состоится с 21 по 23 марта, более точная дата будет определена позднее, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня обсудили с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным вопрос проведения отчета правительства за 2022 год. Давайте предварительно зарезервируем пленарную неделю с 21 по 23 марта. Определимся более точно по дате позднее", - приводит слова Володина пресс-служба ГД.

https://ria.ru/20230226/zhivotnye-1854371523.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, политика, россия, вячеслав володин