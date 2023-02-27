Рейтинг@Mail.ru
Нищета и голод растут во всем мире, заявил генсек ООН - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/golod-1854556255.html
Нищета и голод растут во всем мире, заявил генсек ООН
Нищета и голод растут во всем мире, заявил генсек ООН - РИА Новости, 27.02.2023
Нищета и голод растут во всем мире, заявил генсек ООН
Нищета и голод растут во всем мире впервые за десятилетия, мир больше не движется вперед, а движется вспять, заявил на открытии 52-й сессии Совета по правам... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:55
2023-02-27T11:55
в мире
здоровье - общество
женева (город)
антониу гутерреш
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152515/80/1525158076_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_bf6e4c49c841166bcf6a3bdbac439e67.jpg
ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Нищета и голод растут во всем мире впервые за десятилетия, мир больше не движется вперед, а движется вспять, заявил на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве генсек ООН Антониу Гутерреш. По данным генсека ООН, в 2023 году во всем мире 339 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, что на 25% больше, чем в 2022.
https://ria.ru/20230207/krizis-1850171425.html
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152515/80/1525158076_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_4247ac87a72fecca3898d88d284c6035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, женева (город), антониу гутерреш, оон
В мире, Здоровье - Общество, Женева (город), Антониу Гутерреш, ООН
11:55 27.02.2023
 
Нищета и голод растут во всем мире, заявил генсек ООН

Генсек ООН Гутерреш: крайняя нищета и голод растут во всем мире впервые за десятилетия

© AP Photo / Ariana CubillosПродажа лепешек из грязи на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити
Продажа лепешек из грязи на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Ariana Cubillos
Продажа лепешек из грязи на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Нищета и голод растут во всем мире впервые за десятилетия, мир больше не движется вперед, а движется вспять, заявил на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Вместо того, чтобы продолжать этот прогресс, мы повернули вспять. Масштабы крайней нищеты и голода растут впервые за последние десятилетия", сказал он.
По данным генсека ООН, в 2023 году во всем мире 339 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, что на 25% больше, чем в 2022.
Поля в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 04:50
"Голод библейского масштаба": дипломат назвала виновных в кризисе
 
В миреЗдоровье - ОбществоЖенева (город)Антониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала