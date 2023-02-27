https://ria.ru/20230227/golod-1854556255.html

Нищета и голод растут во всем мире, заявил генсек ООН

Нищета и голод растут во всем мире, заявил генсек ООН - РИА Новости, 27.02.2023

Нищета и голод растут во всем мире, заявил генсек ООН

Нищета и голод растут во всем мире впервые за десятилетия, мир больше не движется вперед, а движется вспять, заявил на открытии 52-й сессии Совета по правам... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:55

2023-02-27T11:55

2023-02-27T11:55

в мире

здоровье - общество

женева (город)

антониу гутерреш

оон

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ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Нищета и голод растут во всем мире впервые за десятилетия, мир больше не движется вперед, а движется вспять, заявил на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве генсек ООН Антониу Гутерреш. По данным генсека ООН, в 2023 году во всем мире 339 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, что на 25% больше, чем в 2022.

https://ria.ru/20230207/krizis-1850171425.html

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, женева (город), антониу гутерреш, оон