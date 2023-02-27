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Нищета и голод растут во всем мире, заявил генсек ООН
Нищета и голод растут во всем мире, заявил генсек ООН - РИА Новости, 27.02.2023
Нищета и голод растут во всем мире, заявил генсек ООН
Нищета и голод растут во всем мире впервые за десятилетия, мир больше не движется вперед, а движется вспять, заявил на открытии 52-й сессии Совета по правам... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:55
2023-02-27T11:55
2023-02-27T11:55
в мире
здоровье - общество
женева (город)
антониу гутерреш
оон
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ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Нищета и голод растут во всем мире впервые за десятилетия, мир больше не движется вперед, а движется вспять, заявил на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве генсек ООН Антониу Гутерреш. По данным генсека ООН, в 2023 году во всем мире 339 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, что на 25% больше, чем в 2022.
https://ria.ru/20230207/krizis-1850171425.html
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в мире, здоровье - общество, женева (город), антониу гутерреш, оон
В мире, Здоровье - Общество, Женева (город), Антониу Гутерреш, ООН
Нищета и голод растут во всем мире, заявил генсек ООН
Генсек ООН Гутерреш: крайняя нищета и голод растут во всем мире впервые за десятилетия