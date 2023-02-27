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Белгородский губернатор сообщил, что его пока не отпускают из больницы - РИА Новости, 27.02.2023
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Белгородский губернатор сообщил, что его пока не отпускают из больницы
Белгородский губернатор сообщил, что его пока не отпускают из больницы - РИА Новости, 27.02.2023
Белгородский губернатор сообщил, что его пока не отпускают из больницы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его состояние "намного лучше", но его пока не отпускают из больницы. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:50
2023-02-27T08:50
белгородская область
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его состояние "намного лучше", но его пока не отпускают из больницы. В пятницу губернатор рассказал, что находится под присмотром врачей, он "приболел", но "ничего критичного нет". "Давно не выходил на связь. Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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белгородская область, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество
08:50 27.02.2023
 
Белгородский губернатор сообщил, что его пока не отпускают из больницы

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ему лучше, но его не отпускают из больницы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его состояние "намного лучше", но его пока не отпускают из больницы.
В пятницу губернатор рассказал, что находится под присмотром врачей, он "приболел", но "ничего критичного нет".
"Давно не выходил на связь. Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 13:18
Белгородский губернатор сообщил об ухудшении самочувствия
 
Белгородская областьВячеслав ГладковОбщество
 
 
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