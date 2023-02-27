https://ria.ru/20230227/gladkov-1854497698.html

Белгородский губернатор сообщил, что его пока не отпускают из больницы

Белгородский губернатор сообщил, что его пока не отпускают из больницы - РИА Новости, 27.02.2023

Белгородский губернатор сообщил, что его пока не отпускают из больницы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его состояние "намного лучше", но его пока не отпускают из больницы. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T08:50

2023-02-27T08:50

2023-02-27T08:50

белгородская область

вячеслав гладков

общество

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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его состояние "намного лучше", но его пока не отпускают из больницы. В пятницу губернатор рассказал, что находится под присмотром врачей, он "приболел", но "ничего критичного нет". "Давно не выходил на связь. Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230224/gladkov-1854118359.html

белгородская область

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Дарья Буймова

белгородская область, вячеслав гладков, общество