https://ria.ru/20230227/gladkov-1854497698.html
Белгородский губернатор сообщил, что его пока не отпускают из больницы
Белгородский губернатор сообщил, что его пока не отпускают из больницы - РИА Новости, 27.02.2023
Белгородский губернатор сообщил, что его пока не отпускают из больницы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его состояние "намного лучше", но его пока не отпускают из больницы. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:50
2023-02-27T08:50
2023-02-27T08:50
белгородская область
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его состояние "намного лучше", но его пока не отпускают из больницы. В пятницу губернатор рассказал, что находится под присмотром врачей, он "приболел", но "ничего критичного нет". "Давно не выходил на связь. Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230224/gladkov-1854118359.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество
Белгородский губернатор сообщил, что его пока не отпускают из больницы
Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ему лучше, но его не отпускают из больницы