https://ria.ru/20230227/frantsiya-1853481208.html

"Ситуация критическая": Украина добавила Европе новых проблем

"Ситуация критическая": Украина добавила Европе новых проблем - РИА Новости, 27.02.2023

"Ситуация критическая": Украина добавила Европе новых проблем

Арсеналы французских Вооруженных сил практически истощены, а оборонно-промышленный комплекс не успевает восполнять запасы. Похожая ситуация и в других странах... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T08:00

2023-02-27T08:00

2023-02-27T10:30

безопасность

франция

украина

киев

эммануэль макрон

нато

министерство обороны сша

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ПАРИЖ, 27 фев — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Арсеналы французских Вооруженных сил практически истощены, а оборонно-промышленный комплекс не успевает восполнять запасы. Похожая ситуация и в других странах ЕС. Почему так произошло и как власти намерены решать проблему — в материале РИА Новости.Смена приоритетов"Франция не смогла бы сдержать массированное наступление русских дольше нескольких дней", — написал в колонке журнала Point эксперт в области обороны и безопасности Жан Гинель.По его словам, очевидно, что у французской армии сегодня нет средств для ведения "настоящей войны по-старому" — ни в одиночку, ни даже в составе коалиции. С окончания холодной войны Париж больше не допускал возможности затяжного вооруженного конфликта высокой интенсивности с массовым применением техники. Политики стремились извлечь все дивиденды мирного времени. Сокращали запасы и объемы закупок боеприпасов, а оборонную систему перенацелили на минимизацию резервов и производство "точно в срок".Гинель напомнил, что в исследовании двухлетней давности близкая к Пентагону экспертная компания Rand Corporation охарактеризовала Францию как "сильного союзника с ограниченными возможностями". "Французская армия нуждается в консолидации и наращивании боевой мощи с помощью более крупных поставок вооружения и гораздо более серьезных поставок боеприпасов", — убежден специалист.На случай ЧСОб остром дефиците боеприпасов говорят также депутаты Венсан Брю ("Демократическое движение") и Жюльен Ранкуль ("Национальное объединение"). Они сравнили ситуацию с началом пандемии коронавируса — внезапная нехватка защитных масок продемонстрировала тогда критическую важность резервов на случай чрезвычайной ситуации.Согласно их докладу, в минувшем году Франция поставила Киеву восемнадцать 115-миллиметровых САУ Caesar и примерно пятнадцать 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1. И если в среднем французские Вооруженные силы расходовали на учениях около 20 тысяч снарядов в год, то на Украине это количество тратят за неделю. При этом срок изготовления такой партии составляет от полутора до двух лет."Даже если наши запасы боеприпасов — идет речь о САУ Caesar или средствах ПВО — в среднесрочной перспективе будут восстановлены, период ожидания поставок нанесет ущерб как операционной подготовке, так и авторитету Франции. Так что техническая поддержка Украины серьезно ограничивает возможности наших Вооруженных сил", — считает Ранкуль.Депутаты призывают исполнительную власть безотлагательно взяться за вопрос пополнения арсеналов, а также переосмыслить стратегию в этой сфере с учетом обстановки в мире.Армия в миниатюреАмериканский оборонный бюджет позволяет армии иметь качественное вооружение в большом количестве и с запасом, а мощь военно-промышленного комплекса — оперативно поставлять технику и боеприпасы. В Старом Свете ситуация иная.После распада СССР западноевропейские страны активно сокращали военные ресурсы из соображений экономии. При этом шли по пути модернизации и унификации, чтобы поддерживать оперативную совместимость с союзниками по НАТО.К началу 1990-х у Франции было более 1300 основных боевых танков AMX-30, которые планировали постепенно заменить на полторы тысячи современных Leclerc. Однако к 2021-му на вооружении стояли только 222 новых машины. Количество боевых самолетов сократилось с 686 в 1991-м до 254 в 2021-м, численность Вооруженных сил в тот же период — с 453 до 203 тысяч человек.При этом, сокращая объемы, Париж всегда стремился сохранить полноценную модель Вооруженных сил. В результате эксперты порой сравнивают французскую армию с бонсаем (точная копия настоящего дерева в миниатюре): мол, у нас есть все, но по чуть-чуть.Будучи членом НАТО, имея ядерный арсенал и находясь в центре Западной Европы без реальной угрозы национальной территории, Франция ориентировалась на экспедиционные боевые операции, в которых ограниченный контингент, как правило, противостоит более слабому противнику.В результате французы располагают высококачественной техникой и боеприпасами, но в небольшом количестве — из-за дороговизны.Попытки исправить ситуациюУкраинский конфликт показал уязвимость такого подхода, считают депутаты Брю и Ранкуль. Например, после передачи части техники Киеву в распоряжении французской армии осталось меньше сорока САУ Caesar и около десятка ракетных систем залпового огня LRU. Этого явно недостаточно для полноценной национальной обороны. И производство большого количества боеприпасов не повысит эффективность Вооруженных сил.Анализируя боевые действия, авторы доклада пришли к выводу, что для поражения 90% целей хватает простых боеприпасов и систем. И лишь в оставшихся десяти процентах случаев требуются сложные и дорогостоящие снаряды. Поэтому необходимо комбинировать: сперва для уверенного поражения точечных целей и создания преимущества в ход идут высококачественные вооружения, затем для массированного огня на подавление — более дешевые.Парламентарии призывают добиться баланса и обратить внимание на необходимость выпуска более дешевых, пусть и не таких высокоэффективных боеприпасов, но в большом количестве.Докладчики также советуют чаще использовать боевые снаряды на учениях. Учебные необходимо оснащать дополнительными средствами безопасности, поэтому они почти в пять раз дороже. Кроме того, предлагается сделать более прозрачной систему государственных заказов, а также наладить их регулярность — этого просят все поставщики.Особое внимание депутаты обращают на зависимость Франции от поставок из-за рубежа. Например, во Франции давно отказалась от выпуска патронов для стрелкового оружия калибра от девяти до 20 миллиметров, предпочитая закупать их в Израиле и ОАЭ.Порох французы везут из Германии. Серьезная проблема — необходимые для изготовления высокотехнологичного оружия полупроводники. Их стратегические запасы во Франции истощены, а производство сосредоточено в азиатских странах.Кроме того, авторы доклада отмечают, что французская армия, которая традиционно делала ставку на пилотируемую авиацию и закупила всего несколько дорогостоящих беспилотников у США, фактически не имеет барражирующих боеприпасов — дронов-камикадзе, которые показали высокую эффективность в конфликте на Украине."Полностью лишенная средств в этом сегменте, Франция демонстрирует вызывающее беспокойство отставание от таких стран, как США, Россия, Израиль или даже Польша, и этот пробел необходимо срочно заполнить", — сказано в документе.Масло в огоньМежду тем заместитель председателя партии "Отвоевание" Марион Марешаль выступила против поставок Киеву вооружения."Помимо предоставления Украине помощи, нужно также думать о защите Франции в то время, когда ситуация в мире становится все более и более опасной. Французы должны понимать: когда мы поставляем вооружение, мы поставляем боеприпасы, горючее, запчасти, хотя сегодня наша собственная армия испытывает недостаток всего этого. Когда мы понимаем, что в случае конфликта высокой интенсивности не в состоянии будем защитить Францию, дробить наши запасы очень опасно", — отметила она в интервью телеканалу CNews.По ее словам, есть разные способы поддержать Украину, в том числе финансово или подготовкой кадров. "Франция не только поставила САУ Caesar, но рассматривает вопрос отправки легких танков и не исключает возможность передачи Украине боевых самолетов. Я думаю, что поставками вооружения Франция скорее способствует эскалации конфликта, чем поиску выхода", — заявила Марешаль.Также она раскритиковала президента Эммануэля Макрона, который обещает нарастить военную помощь Киеву. "Он мог спасти мир, настояв на выполнении Минских соглашений, но ничего не сделал", — подчеркнула политик.Против поставок вооружения высказался и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо: он потребовал остановить "аферу" правительства Макрона, которое "сознательно разжигает войну".

https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html

https://ria.ru/20221212/prestupnost-1837498284.html

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безопасность, франция, украина, киев, эммануэль макрон, нато, министерство обороны сша