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Во Флориде отменили запуск ракеты Falcon 9 - РИА Новости, 27.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230227/falcon-1854519255.html
Во Флориде отменили запуск ракеты Falcon 9
Во Флориде отменили запуск ракеты Falcon 9 - РИА Новости, 27.02.2023
Во Флориде отменили запуск ракеты Falcon 9
Запуск ракеты Falcon 9 в американском штате Флорида с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который планировался на 09.45 мск в понедельник, отменен, сообщили в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:20
2023-02-27T10:20
наука
космос - риа наука
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Запуск ракеты Falcon 9 в американском штате Флорида с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который планировался на 09.45 мск в понедельник, отменен, сообщили в НАСА. "Сегодняшний запуск Crew6 был отменен из-за проблемы с наземными системами", - сообщается в Twitter НАСА. Как сообщили в SpaceX, экипаж в порядке. "Началась выгрузка топлива, перед высадкой экипажа", - сообщается в Twitter SpaceX. На борту Crew Dragon находятся два астронавта НАСА - командир корабля Стивен Боуэн и пилот Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андреем Федяев. Для него, Хобурга и Аль-Нейади это первый полет в космос. Андрей Федяев летит на борту американского корабля в рамках подписанного "Роскосмосом" и НАСА в прошлом году соглашения о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС". Ранее по этому соглашению на МКС на американском космическом корабле прибыла россиянка Анна Кикина. Сейчас она находится на орбите в составе 68-го международного экипажа МКС - помимо нее на борту станции живут и работают американцы Николь Манн, Дош Кассада и Франциско Рубио, японский астронавт Коичи Ваката, россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.
https://ria.ru/20230111/spacex-1844031246.html
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космос - риа наука, флорида, оаэ, анна кикина, наса, spacex, dragon spacex, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Флорида, ОАЭ, Анна Кикина, НАСА, SpaceX, Dragon SpaceX, Международная космическая станция (МКС)
10:20 27.02.2023
 
Во Флориде отменили запуск ракеты Falcon 9

Во Флориде отменили запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon

© AP Photo / John RaouxЗапуск ракеты SpaceX Falcon 9
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / John Raoux
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Запуск ракеты Falcon 9 в американском штате Флорида с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который планировался на 09.45 мск в понедельник, отменен, сообщили в НАСА.
"Сегодняшний запуск Crew6 был отменен из-за проблемы с наземными системами", - сообщается в Twitter НАСА.
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Как сообщили в SpaceX, экипаж в порядке. "Началась выгрузка топлива, перед высадкой экипажа", - сообщается в Twitter SpaceX.
На борту Crew Dragon находятся два астронавта НАСА - командир корабля Стивен Боуэн и пилот Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андреем Федяев. Для него, Хобурга и Аль-Нейади это первый полет в космос.
Андрей Федяев летит на борту американского корабля в рамках подписанного "Роскосмосом" и НАСА в прошлом году соглашения о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".
Ранее по этому соглашению на МКС на американском космическом корабле прибыла россиянка Анна Кикина. Сейчас она находится на орбите в составе 68-го международного экипажа МКС - помимо нее на борту станции живут и работают американцы Николь Манн, Дош Кассада и Франциско Рубио, японский астронавт Коичи Ваката, россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.
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НаукаКосмос - РИА НаукаФлоридаОАЭАнна КикинаНАСАSpaceXDragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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