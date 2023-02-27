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В ДНР готовят к запуску освобожденные теплоэлектростанции
В ДНР готовят к запуску освобожденные теплоэлектростанции - РИА Новости, 27.02.2023
В ДНР готовят к запуску освобожденные теплоэлектростанции
Освобожденные в ДНР Углегорскую и Мироновскую теплоэлектростанции постепенно готовят к запуску, заявил РИА Новости министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:00
2023-02-27T12:00
2023-02-27T12:00
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Освобожденные в ДНР Углегорскую и Мироновскую теплоэлектростанции постепенно готовят к запуску, заявил РИА Новости министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков. "Есть планы и на станции, которые находятся на освобожденной территории, речь об Углегорской и Мироновской ТЭС. Они пока не функционируют, но постепенно мы готовим станции к запуску", - заявил Чертков РИА Новости. По его словам, работа этих станций "будет зависеть от мощностей, которые необходимы республике – возможно, по мере запуска промышленных предприятий мощности понадобится больше". Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске 26 июля 2022 года. Углегорская ТЭС - одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Мироновская ТЭС — тепловая электростанция, введена в эксплуатацию в 1953 году. От сил украинских националистов она была освобождена в мае 2022 года.
https://ria.ru/20230227/donbass-1854537111.html
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жкх, луганская народная республика, светлодарск, иван филипоненко, россия, донецкая народная республика
ЖКХ, Луганская Народная Республика, Светлодарск, Иван Филипоненко, Россия, Донецкая Народная Республика
В ДНР готовят к запуску освобожденные теплоэлектростанции
Глава Минэнергетики ДНР Чертков: освобожденные теплоэлектростанции готовят к запуску