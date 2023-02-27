https://ria.ru/20230227/dtp-1854554747.html

В Новосибирской области человек погиб в ДТП с маршруткой

В Новосибирской области человек погиб в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 27.02.2023

В Новосибирской области человек погиб в ДТП с маршруткой

Легковая Honda Accord в Новосибирской области столкнулась с пассажирской рейсовой рейсовой ГАЗелью, погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщает ГУМВД... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:51

2023-02-27T11:51

2023-02-27T11:51

происшествия

авто

новосибирская область

тогучинский район

новосибирск

группа газ

дтп

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НОВОСИБИРСК, 27 фев – РИА Новости. Легковая Honda Accord в Новосибирской области столкнулась с пассажирской рейсовой рейсовой ГАЗелью, погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщает ГУМВД по региону. По предварительной информации, утром в понедельник на территории Тогучинского района Новосибирской области водитель Honda Accord 1991 года рождения, двигаясь по автодороге К-19Р со стороны Новосибирска в сторону Ленинск-Кузнецкого, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом ГАЗель, следовавшим по маршруту Кемерово - город Обь. "В результате столкновения от полученных травм скончалась пассажирка легкового автомобиля, женщина 1993 года рождения. Травмированы были также водители обоих транспортных средств. В момент ДТП в салоне автобуса находились семь взрослых пассажиров, на данный момент в лечебное учреждение за медицинской помощью обратились четверо их них", - говорится в сообщении. Движение на дорожном участке временно прерывалось, на данный момент движение на трассе восстановлено в оба направления. Все обстоятельства аварии уточняются.

https://ria.ru/20230227/pozhar-1854548075.html

https://ria.ru/20230226/dtp-1854418676.html

новосибирская область

тогучинский район

новосибирск

россия

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