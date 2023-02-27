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В Новосибирской области человек погиб в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 27.02.2023
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В Новосибирской области человек погиб в ДТП с маршруткой
В Новосибирской области человек погиб в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 27.02.2023
В Новосибирской области человек погиб в ДТП с маршруткой
Легковая Honda Accord в Новосибирской области столкнулась с пассажирской рейсовой рейсовой ГАЗелью, погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщает ГУМВД... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:51
2023-02-27T11:51
происшествия
авто
новосибирская область
тогучинский район
новосибирск
группа газ
дтп
россия
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НОВОСИБИРСК, 27 фев – РИА Новости. Легковая Honda Accord в Новосибирской области столкнулась с пассажирской рейсовой рейсовой ГАЗелью, погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщает ГУМВД по региону. По предварительной информации, утром в понедельник на территории Тогучинского района Новосибирской области водитель Honda Accord 1991 года рождения, двигаясь по автодороге К-19Р со стороны Новосибирска в сторону Ленинск-Кузнецкого, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом ГАЗель, следовавшим по маршруту Кемерово - город Обь. "В результате столкновения от полученных травм скончалась пассажирка легкового автомобиля, женщина 1993 года рождения. Травмированы были также водители обоих транспортных средств. В момент ДТП в салоне автобуса находились семь взрослых пассажиров, на данный момент в лечебное учреждение за медицинской помощью обратились четверо их них", - говорится в сообщении. Движение на дорожном участке временно прерывалось, на данный момент движение на трассе восстановлено в оба направления. Все обстоятельства аварии уточняются.
https://ria.ru/20230227/pozhar-1854548075.html
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новосибирская область
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происшествия, авто, новосибирская область, тогучинский район, новосибирск, группа газ, дтп, россия
Происшествия, Авто, Новосибирская область, Тогучинский район, Новосибирск, Группа ГАЗ, ДТП, Россия
11:51 27.02.2023
 
В Новосибирской области человек погиб в ДТП с маршруткой

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с пассажирской газелью под Новосибирском

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 27 фев – РИА Новости. Легковая Honda Accord в Новосибирской области столкнулась с пассажирской рейсовой рейсовой ГАЗелью, погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщает ГУМВД по региону.
По предварительной информации, утром в понедельник на территории Тогучинского района Новосибирской области водитель Honda Accord 1991 года рождения, двигаясь по автодороге К-19Р со стороны Новосибирска в сторону Ленинск-Кузнецкого, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом ГАЗель, следовавшим по маршруту Кемерово - город Обь.
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"В результате столкновения от полученных травм скончалась пассажирка легкового автомобиля, женщина 1993 года рождения. Травмированы были также водители обоих транспортных средств. В момент ДТП в салоне автобуса находились семь взрослых пассажиров, на данный момент в лечебное учреждение за медицинской помощью обратились четверо их них", - говорится в сообщении.
Движение на дорожном участке временно прерывалось, на данный момент движение на трассе восстановлено в оба направления. Все обстоятельства аварии уточняются.
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ПроисшествияАвтоНовосибирская областьТогучинский районНовосибирскГруппа ГАЗДТПРоссия
 
 
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