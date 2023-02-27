https://ria.ru/20230227/dsnv-1854687002.html

США назвали российские претензии по ДСНВ легко устранимыми

США назвали российские претензии по ДСНВ легко устранимыми - РИА Новости, 27.02.2023

США назвали российские претензии по ДСНВ легко устранимыми

США продолжают придерживаться своих обязательств в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и считают все претензии в этой сфере... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T18:48

2023-02-27T18:48

2023-02-27T19:13

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государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. США продолжают придерживаться своих обязательств в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и считают все претензии в этой сфере легко устранимыми, если Россия восстановит свое участие в соглашении, заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт."США продолжают полностью придерживаться СНВ-3, в том числе в численных ограничений договора", - сказала она.Выступая в аналитическом центре Brookings, Стюарт заявила, что РФ может легко убедиться в том, что ее претензии не обоснованы, если пришлет своих инспекторов на американские объекты.Она добавила, что США готовы принимать российских инспекторов и еще летом 2022 года дали понять, что те могут прибывать как коммерческими авиарейсами, так и "государственными самолетами".Стюарт при этом заявила, что никакие действия России в отношении СНВ-3 не заставят США отказаться от поддержки Украины.

https://ria.ru/20230226/dsnv-1854406837.html

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сша, договор снв-3, государственный департамент сша, россия, в мире