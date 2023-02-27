https://ria.ru/20230227/dsnv-1854687002.html
США назвали российские претензии по ДСНВ легко устранимыми
США назвали российские претензии по ДСНВ легко устранимыми - РИА Новости, 27.02.2023
США назвали российские претензии по ДСНВ легко устранимыми
США продолжают придерживаться своих обязательств в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и считают все претензии в этой сфере... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:48
2023-02-27T18:48
2023-02-27T19:13
сша
договор снв-3
государственный департамент сша
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg
ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. США продолжают придерживаться своих обязательств в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и считают все претензии в этой сфере легко устранимыми, если Россия восстановит свое участие в соглашении, заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт."США продолжают полностью придерживаться СНВ-3, в том числе в численных ограничений договора", - сказала она.Выступая в аналитическом центре Brookings, Стюарт заявила, что РФ может легко убедиться в том, что ее претензии не обоснованы, если пришлет своих инспекторов на американские объекты.Она добавила, что США готовы принимать российских инспекторов и еще летом 2022 года дали понять, что те могут прибывать как коммерческими авиарейсами, так и "государственными самолетами".Стюарт при этом заявила, что никакие действия России в отношении СНВ-3 не заставят США отказаться от поддержки Украины.
https://ria.ru/20230226/dsnv-1854406837.html
https://ria.ru/20230224/dsnv-1854204983.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_8356ce82c9e7683e834132802e6d7d24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, договор снв-3, государственный департамент сша, россия, в мире
США, Договор СНВ-3, Государственный департамент США, Россия, В мире
18:48 27.02.2023 (обновлено: 19:13 27.02.2023)
США назвали российские претензии по ДСНВ легко устранимыми
В Госдепе заявили, что США продолжат придерживаться обязательств по ДСНВ
ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. США продолжают придерживаться своих обязательств в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и считают все претензии в этой сфере легко устранимыми, если Россия восстановит свое участие в соглашении, заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.
"США продолжают полностью придерживаться СНВ-3, в том числе в численных ограничений договора", - сказала она.
Выступая в аналитическом центре Brookings, Стюарт заявила, что РФ может легко убедиться в том, что ее претензии не обоснованы, если пришлет своих инспекторов на американские объекты.
"Хорошие новости в том, что буквально все это легко устранимые проблемы, если Москва
решит вернуться к выгодам транспарентности и стабильности", - сказала дипломат.
Она добавила, что США готовы принимать российских инспекторов и еще летом 2022 года дали понять, что те могут прибывать как коммерческими авиарейсами, так и "государственными самолетами".
Стюарт при этом заявила, что никакие действия России в отношении СНВ-3 не заставят США отказаться от поддержки Украины
.