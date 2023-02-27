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Замгоссекретаря США обвинила Россию в безответственности - РИА Новости, 27.02.2023
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Замгоссекретаря США обвинила Россию в безответственности
Замгоссекретаря США обвинила Россию в безответственности - РИА Новости, 27.02.2023
Замгоссекретаря США обвинила Россию в безответственности
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс назвала Россию безответственной ядерной державой из-за решения РФ приостановить участие РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:07
2023-02-27T15:07
россия
сша
франция
владимир путин
энтони блинкен
виктория нуланд
министерство обороны сша
договор снв-3
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс назвала Россию безответственной ядерной державой из-за решения РФ приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". "Россия в очередной раз показала миру, что она не является ответственной ядерной державой", - заявила Дженкинс на конференции по разоружению в Женеве, ее слова приводит агентство Рейтер. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал разочаровывающим решение РФ о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявив, что Штаты будут внимательно наблюдать за тем, что Россия будет делать. Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх назвала решение о приостановке участия РФ в СНВ-3 "неудачным и безответственным", поскольку, по ее словам, ядерные державы должны сотрудничать друг с другом. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений и обсудить с Россией параметры реализации данного соглашения. Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
https://ria.ru/20230226/dsnv-1854406837.html
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россия, сша, франция, владимир путин, энтони блинкен, виктория нуланд, министерство обороны сша, договор снв-3, в мире
Россия, США, Франция, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Виктория Нуланд, Министерство обороны США, Договор СНВ-3, В мире
15:07 27.02.2023
 
Замгоссекретаря США обвинила Россию в безответственности

Замгоссекретаря США обвинила Россию в безответственности из-за приостановки участия в ДСНВ

CC BY-SA 2.0 / Halifax International Security Forum / Эксперт по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения Бонни Дженкинс
Эксперт по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения Бонни Дженкинс - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
CC BY-SA 2.0 / Halifax International Security Forum /
Эксперт по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения Бонни Дженкинс. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс назвала Россию безответственной ядерной державой из-за решения РФ приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
26 февраля, 14:03
Нарышкин назвал логичным решение о приостановке Россией участия в ДСНВ
"Россия в очередной раз показала миру, что она не является ответственной ядерной державой", - заявила Дженкинс на конференции по разоружению в Женеве, ее слова приводит агентство Рейтер.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал разочаровывающим решение РФ о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявив, что Штаты будут внимательно наблюдать за тем, что Россия будет делать. Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх назвала решение о приостановке участия РФ в СНВ-3 "неудачным и безответственным", поскольку, по ее словам, ядерные державы должны сотрудничать друг с другом. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений и обсудить с Россией параметры реализации данного соглашения.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
26 февраля, 10:45
Россия не возражает против участия НАТО в дискуссии по ДСНВ, заявил Путин
 
РоссияСШАФранцияВладимир ПутинЭнтони БлинкенВиктория НуландМинистерство обороны СШАДоговор СНВ-3В мире
 
 
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