https://ria.ru/20230227/dsnv-1854611494.html

Замгоссекретаря США обвинила Россию в безответственности

Замгоссекретаря США обвинила Россию в безответственности - РИА Новости, 27.02.2023

Замгоссекретаря США обвинила Россию в безответственности

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс назвала Россию безответственной ядерной державой из-за решения РФ приостановить участие РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:07

2023-02-27T15:07

2023-02-27T15:07

россия

сша

франция

владимир путин

энтони блинкен

виктория нуланд

министерство обороны сша

договор снв-3

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс назвала Россию безответственной ядерной державой из-за решения РФ приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". "Россия в очередной раз показала миру, что она не является ответственной ядерной державой", - заявила Дженкинс на конференции по разоружению в Женеве, ее слова приводит агентство Рейтер. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал разочаровывающим решение РФ о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявив, что Штаты будут внимательно наблюдать за тем, что Россия будет делать. Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх назвала решение о приостановке участия РФ в СНВ-3 "неудачным и безответственным", поскольку, по ее словам, ядерные державы должны сотрудничать друг с другом. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений и обсудить с Россией параметры реализации данного соглашения. Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230226/dsnv-1854406837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, франция, владимир путин, энтони блинкен, виктория нуланд, министерство обороны сша, договор снв-3, в мире