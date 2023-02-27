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При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены автобус и магазин - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/donetsk-1854624567.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены автобус и магазин
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены автобус и магазин - РИА Новости, 27.02.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены автобус и магазин
Автобус и магазин повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:54
2023-02-27T16:05
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Автобус и магазин повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."По информации очевидцев, в результате обстрела Куйбышевского района в поселке Новый Горняк получили повреждения автобус 63-го маршрута и здание магазина по улице Северодвинской. Данные уточняются", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230227/zelenskiy-1854625361.html
донецк
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донецк, куйбышевский район, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия
15:54 27.02.2023 (обновлено: 16:05 27.02.2023)
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены автобус и магазин

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ повреждены автобус и магазин

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Автобус и магазин повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По информации очевидцев, в результате обстрела Куйбышевского района в поселке Новый Горняк получили повреждения автобус 63-го маршрута и здание магазина по улице Северодвинской. Данные уточняются", - написал он в своем телеграм-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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