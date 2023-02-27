https://ria.ru/20230227/donetsk-1854624567.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены автобус и магазин

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены автобус и магазин - РИА Новости, 27.02.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены автобус и магазин

Автобус и магазин повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:54

2023-02-27T15:54

2023-02-27T16:05

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Автобус и магазин повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."По информации очевидцев, в результате обстрела Куйбышевского района в поселке Новый Горняк получили повреждения автобус 63-го маршрута и здание магазина по улице Северодвинской. Данные уточняются", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230227/zelenskiy-1854625361.html

донецк

куйбышевский район

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Варвара Скокшина

донецк, куйбышевский район, вооруженные силы украины, происшествия