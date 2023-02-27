https://ria.ru/20230227/donetsk-1854560991.html

Украинские войска с ночи обстреляли семь районов Донецка

Украинские войска с ночи обстреляли семь районов Донецка - РИА Новости, 27.02.2023

Украинские войска с ночи обстреляли семь районов Донецка

Семь из девяти районов Донецка с ночи на понедельник находятся под обстрелом украинских войск, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:10

2023-02-27T12:10

2023-02-27T12:10

донецк

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Семь из девяти районов Донецка с ночи на понедельник находятся под обстрелом украинских войск, заявил мэр города Алексей Кулемзин. "Сегодня под обстрелом с ночи семь районов из девяти. Сейчас под плотным обстрелом Петровский, Кировский, Куйбышевский, Киевский районы. В праздничные дни на протяжении многих лет украинские нацисты особо плотно обстреливают город", - сказал Кулемзин в эфире Первого канала. Ранее в Петровском районе Донецка при обстреле были повреждены школа и стоматологическая поликлиника.

https://ria.ru/20230227/obstrel-1854556633.html

донецк

петровский район

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Дарья Буймова

донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия