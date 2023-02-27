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Украинские войска с ночи обстреляли семь районов Донецка - РИА Новости, 27.02.2023
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Украинские войска с ночи обстреляли семь районов Донецка
Украинские войска с ночи обстреляли семь районов Донецка - РИА Новости, 27.02.2023
Украинские войска с ночи обстреляли семь районов Донецка
Семь из девяти районов Донецка с ночи на понедельник находятся под обстрелом украинских войск, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:10
2023-02-27T12:10
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Семь из девяти районов Донецка с ночи на понедельник находятся под обстрелом украинских войск, заявил мэр города Алексей Кулемзин. "Сегодня под обстрелом с ночи семь районов из девяти. Сейчас под плотным обстрелом Петровский, Кировский, Куйбышевский, Киевский районы. В праздничные дни на протяжении многих лет украинские нацисты особо плотно обстреливают город", - сказал Кулемзин в эфире Первого канала. Ранее в Петровском районе Донецка при обстреле были повреждены школа и стоматологическая поликлиника.
https://ria.ru/20230227/obstrel-1854556633.html
донецк
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донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
12:10 27.02.2023
 
Украинские войска с ночи обстреляли семь районов Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: украинские войска с ночи обстреляли семь из девяти районов города

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Семь из девяти районов Донецка с ночи на понедельник находятся под обстрелом украинских войск, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"Сегодня под обстрелом с ночи семь районов из девяти. Сейчас под плотным обстрелом Петровский, Кировский, Куйбышевский, Киевский районы. В праздничные дни на протяжении многих лет украинские нацисты особо плотно обстреливают город", - сказал Кулемзин в эфире Первого канала.
Ранее в Петровском районе Донецка при обстреле были повреждены школа и стоматологическая поликлиника.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
11:55Специальная военная операция на Украине
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена школа
 
ДонецкПетровский районАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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