https://ria.ru/20230227/donetsk-1854547414.html

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 27.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов

Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:33

2023-02-27T11:33

2023-02-27T11:33

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Зоряное – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230227/aleksandrovka-1854538091.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато