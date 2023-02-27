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Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/donetsk-1854547414.html
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 27.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:33
2023-02-27T11:33
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Зоряное – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230227/aleksandrovka-1854538091.html
донецк
петровский район
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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
11:33 27.02.2023
 
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСпасатель на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
Спасатель на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Спасатель на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Зоряное – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Разбитое окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
11:14Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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