Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСпасатель на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
Спасатель на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Зоряное – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.