https://ria.ru/20230227/donetsk-1854512643.html
ВСУ выпустили по Донецку еще пять снарядов
ВСУ выпустили по Донецку еще пять снарядов - РИА Новости, 27.02.2023
ВСУ выпустили по Донецку еще пять снарядов
Украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:55
2023-02-27T09:55
2023-02-27T09:58
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Ранее в ведомстве сообщали, что в 9.20 украинские войска выпустили шесть снарядов такого же калибра по указанному району Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230226/naemniki-1854460047.html
донецк
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
09:55 27.02.2023 (обновлено: 09:58 27.02.2023)
ВСУ выпустили по Донецку еще пять снарядов
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще пять снарядов калибра 155 миллиметров