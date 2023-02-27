https://ria.ru/20230227/donetsk-1854512643.html

ВСУ выпустили по Донецку еще пять снарядов

ВСУ выпустили по Донецку еще пять снарядов - РИА Новости, 27.02.2023

ВСУ выпустили по Донецку еще пять снарядов

Украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T09:55

2023-02-27T09:55

2023-02-27T09:58

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Ранее в ведомстве сообщали, что в 9.20 украинские войска выпустили шесть снарядов такого же калибра по указанному району Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230226/naemniki-1854460047.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк