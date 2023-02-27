https://ria.ru/20230227/donetsk-1854497011.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли в понедельник утром Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T08:40

2023-02-27T08:40

2023-02-27T08:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

киев

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник утром Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230226/istrebiteli-1854431207.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк