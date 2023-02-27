https://ria.ru/20230227/donbass-1854537111.html
В Донбассе отстаивается право России на достойное будущее, заявил Нарышкин
В Донбассе отстаивается право России на достойное будущее, заявил Нарышкин - РИА Новости, 27.02.2023
В Донбассе отстаивается право России на достойное будущее, заявил Нарышкин
Право России на свободное и достойное будущее сегодня отстаивается в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, заявил председатель Российского... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:10
2023-02-27T11:10
2023-02-27T11:11
общество
донбасс
россия
запорожская область
сергей нарышкин
российское историческое общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398680_0:45:3072:1772_1920x0_80_0_0_8c37b3d1d0c50126b8c77dc6b0c85e4c.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Право России на свободное и достойное будущее сегодня отстаивается в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Освоенные упорным трудом нескольких поколений русских рабочих и инженеров, Луганская и Донецкая области всегда были локомотивом промышленного развития России - и в дореволюционное, и в советское время, отметил Нарышкин, выступая в понедельник в Москве на открытии выставки "Донбасс — Россия: история и современность", приуроченной к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. "Донбасс подарил нашей родине немало выдающихся деятелей науки, культуры, талантливых инженеров, врачей, героев труда и ратной службы", - сказал Нарышкин. Рабочая гордость, верность общечеловеческим ценностям, острое чувство справедливости всегда отличали жителей Донбасса, добавил он. "Их не сломили тяжелые годы безвременья, наступившие после распада Советского Союза", - подчеркнул Нарышкин. И за историческим выбором жителей Донбасса, выступивших против диктатуры украинского национализма, стоит общая судьба народов и многовековая история России, добавил он. "Сегодня на землях Донбасса наши солдаты, офицеры и добровольцы с оружием отстаивают наше Отечество, как и 80 лет назад наши отцы, деды и прадеды бились за каждый метр нашей земли, русской земли Донбасса. И именно там, на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях сегодня пишется новейшая история России, отстаивается право нашей страны, нашего народа на свободное и достойное будущее", - резюмировал Нарышкин. На выставке, открывшейся в Государственном центральном музее современной истории России, представлено более 300 экспонатов (фотографии, документы, плакаты, картины, мультимедиа) из разных музеев страны, в том числе из ДНР и ЛНР. В экспозицию также вошли предметы, скомплектованные межмузейной рабочей группой, созданной министерством культуры России для сбора артефактов на территориях проведения СВО. Экспозиция, состоящая из семи разделов, раскрывает политическое, экономическое и культурное значение Донбасса с середины XIX века по настоящее время. Она рассказывает об истории развития региона, становлении индустриального Донбасса, прокладке железных дорог, основании новых городов, революционном и военном периоде, о знаменитых уроженцах этого края. Отдельные разделы посвящены событиям новейшего времени, специальной военной операции, перспективам развития Донбасса.
https://ria.ru/20230226/donbass-1854440138.html
https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854121154.html
донбасс
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398680_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26987b6d2c089c73d9ee96e1b5cca605.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донбасс, россия, запорожская область, сергей нарышкин, российское историческое общество
Общество, Донбасс, Россия, Запорожская область, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество
11:10 27.02.2023 (обновлено: 11:11 27.02.2023)
В Донбассе отстаивается право России на достойное будущее, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин: в Донбассе сегодня отстаивается право России на свободное будущее
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Право России на свободное и достойное будущее сегодня отстаивается в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Освоенные упорным трудом нескольких поколений русских рабочих и инженеров, Луганская и Донецкая области
всегда были локомотивом промышленного развития России - и в дореволюционное, и в советское время, отметил Нарышкин, выступая в понедельник в Москве
на открытии выставки "Донбасс — Россия: история и современность", приуроченной к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
"Донбасс подарил нашей родине немало выдающихся деятелей науки, культуры, талантливых инженеров, врачей, героев труда и ратной службы", - сказал Нарышкин.
Рабочая гордость, верность общечеловеческим ценностям, острое чувство справедливости всегда отличали жителей Донбасса, добавил он. "Их не сломили тяжелые годы безвременья, наступившие после распада Советского Союза", - подчеркнул Нарышкин.
И за историческим выбором жителей Донбасса, выступивших против диктатуры украинского национализма, стоит общая судьба народов и многовековая история России, добавил он.
"Сегодня на землях Донбасса наши солдаты, офицеры и добровольцы с оружием отстаивают наше Отечество, как и 80 лет назад наши отцы, деды и прадеды бились за каждый метр нашей земли, русской земли Донбасса. И именно там, на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях сегодня пишется новейшая история России, отстаивается право нашей страны, нашего народа на свободное и достойное будущее", - резюмировал Нарышкин.
На выставке, открывшейся в Государственном центральном музее современной истории России, представлено более 300 экспонатов (фотографии, документы, плакаты, картины, мультимедиа) из разных музеев страны, в том числе из ДНР
и ЛНР
. В экспозицию также вошли предметы, скомплектованные межмузейной рабочей группой, созданной министерством культуры России для сбора артефактов на территориях проведения СВО.
Экспозиция, состоящая из семи разделов, раскрывает политическое, экономическое и культурное значение Донбасса с середины XIX века по настоящее время. Она рассказывает об истории развития региона, становлении индустриального Донбасса, прокладке железных дорог, основании новых городов, революционном и военном периоде, о знаменитых уроженцах этого края. Отдельные разделы посвящены событиям новейшего времени, специальной военной операции, перспективам развития Донбасса.