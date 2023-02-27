https://ria.ru/20230227/dogovor-1854723605.html
У Киева нет пути, кроме мира без предварительных условий, заявил Лукашенко
У Киева нет пути, кроме мира без предварительных условий, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.02.2023
У Киева нет пути, кроме мира без предварительных условий, заявил Лукашенко
У Киева нет другого варианта урегулировать конфликт, кроме как заключить сейчас мирный договор с Россией без предварительных условий, для этого сейчас сложилась РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-27T22:28
2023-02-27T22:28
2023-02-28T02:19
в мире
киев
украина
россия
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МИНСК, 27 фев — РИА Новости. У Киева нет другого варианта урегулировать конфликт, кроме как заключить сейчас мирный договор с Россией без предварительных условий, для этого сейчас сложилась уникальная ситуация, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ, телеверсию которого показал канал "Беларусь 1".Белорусский лидер подчеркнул, что рано или поздно любая война заканчивается миром, и нынешняя не станет исключением. По его словам, вопрос заключается в том, сколько людей погибнет и во имя чего.По его словам, сейчас настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы."Я знаю президента Путина. У него цель — обезопасить Россию, чтобы с территории Украины никогда не было признаков агрессии", — подчеркнул белорусский лидер.Он добавил, что Москва готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию, и она с первых дней конфликта это делала: два раунда переговоров прошли в Белоруссии, затем были переговоры в Стамбуле. Тем не менее, страны Запада подтолкнули украинские власти к отказу от диалога.По словам главы государства, он часто предупреждает киевские власти о том, что про ситуацию на Украине очень легко могут забыть при возникновении какого-либо нового конфликта. В частности, речь идет о возможном противостоянии США и Китая из-за Тайваня. Лукашенко отметил, что в этом случае весь мир будет следить за конфликтом этих двух стран, а планете "будет совсем плохо". Белорусский лидер также заявил, что нынешний президент Украины — "неплохой человек, но очень неопытный". По его словам, Зеленский доволен тем, что на Западе ему аплодируют, однако эти аплодисменты далеко не всегда могут быть искренними. "Вот он поехал на Запад и все ему там кричат "ура" и аплодируют. А я напоминаю ему Горбачева Михаила Сергеевича: он ездил по Западу, ему все аплодировали и чем он закончил? Точно так будет и здесь", — сказал Лукашенко.Глава государства также посоветовал Зеленскому обращать больше внимания на интересы своего народа и не допускать дальнейших смертей среди населения. Он отметил, что нынешнее противостояние необходимо завершить, и единственный путь — это достижение мира.
https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html
https://ria.ru/20230216/udar-1852364961.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, киев, украина, россия
В мире, Киев, Украина, Россия
22:28 27.02.2023 (обновлено: 02:19 28.02.2023)
У Киева нет пути, кроме мира без предварительных условий, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что у Украины нет другого пути, кроме как заключить мирный договор
МИНСК, 27 фев — РИА Новости.
У Киева нет другого варианта урегулировать конфликт, кроме как заключить сейчас мирный договор с Россией без предварительных условий, для этого сейчас сложилась уникальная ситуация, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
китайским СМИ, телеверсию которого показал канал "Беларусь 1".
Белорусский лидер подчеркнул, что рано или поздно любая война заканчивается миром, и нынешняя не станет исключением. По его словам, вопрос заключается в том, сколько людей погибнет и во имя чего.
"Украина должна это понимать. Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий", — сказал Лукашенко.
По его словам, сейчас настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы.
"Я знаю президента Путина. У него цель — обезопасить Россию, чтобы с территории Украины никогда не было признаков агрессии", — подчеркнул белорусский лидер.
Он добавил, что Москва готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию, и она с первых дней конфликта это делала: два раунда переговоров прошли в Белоруссии, затем были переговоры в Стамбуле. Тем не менее, страны Запада подтолкнули украинские власти к отказу от диалога.
По словам главы государства, он часто предупреждает киевские власти о том, что про ситуацию на Украине очень легко могут забыть при возникновении какого-либо нового конфликта. В частности, речь идет о возможном противостоянии США и Китая из-за Тайваня. Лукашенко отметил, что в этом случае весь мир будет следить за конфликтом этих двух стран, а планете "будет совсем плохо".
Белорусский лидер также заявил, что нынешний президент Украины — "неплохой человек, но очень неопытный". По его словам, Зеленский доволен тем, что на Западе ему аплодируют, однако эти аплодисменты далеко не всегда могут быть искренними.
"Вот он поехал на Запад и все ему там кричат "ура" и аплодируют. А я напоминаю ему Горбачева Михаила Сергеевича: он ездил по Западу, ему все аплодировали и чем он закончил? Точно так будет и здесь", — сказал Лукашенко.
Глава государства также посоветовал Зеленскому обращать больше внимания на интересы своего народа и не допускать дальнейших смертей среди населения. Он отметил, что нынешнее противостояние необходимо завершить, и единственный путь — это достижение мира.