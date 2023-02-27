https://ria.ru/20230227/dogovor-1854723605.html

У Киева нет пути, кроме мира без предварительных условий, заявил Лукашенко

У Киева нет пути, кроме мира без предварительных условий, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.02.2023

У Киева нет пути, кроме мира без предварительных условий, заявил Лукашенко

У Киева нет другого варианта урегулировать конфликт, кроме как заключить сейчас мирный договор с Россией без предварительных условий, для этого сейчас сложилась РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-27T22:28

2023-02-27T22:28

2023-02-28T02:19

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МИНСК, 27 фев — РИА Новости. У Киева нет другого варианта урегулировать конфликт, кроме как заключить сейчас мирный договор с Россией без предварительных условий, для этого сейчас сложилась уникальная ситуация, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ, телеверсию которого показал канал "Беларусь 1".Белорусский лидер подчеркнул, что рано или поздно любая война заканчивается миром, и нынешняя не станет исключением. По его словам, вопрос заключается в том, сколько людей погибнет и во имя чего.По его словам, сейчас настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы."Я знаю президента Путина. У него цель — обезопасить Россию, чтобы с территории Украины никогда не было признаков агрессии", — подчеркнул белорусский лидер.Он добавил, что Москва готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию, и она с первых дней конфликта это делала: два раунда переговоров прошли в Белоруссии, затем были переговоры в Стамбуле. Тем не менее, страны Запада подтолкнули украинские власти к отказу от диалога.По словам главы государства, он часто предупреждает киевские власти о том, что про ситуацию на Украине очень легко могут забыть при возникновении какого-либо нового конфликта. В частности, речь идет о возможном противостоянии США и Китая из-за Тайваня. Лукашенко отметил, что в этом случае весь мир будет следить за конфликтом этих двух стран, а планете "будет совсем плохо". Белорусский лидер также заявил, что нынешний президент Украины — "неплохой человек, но очень неопытный". По его словам, Зеленский доволен тем, что на Западе ему аплодируют, однако эти аплодисменты далеко не всегда могут быть искренними. "Вот он поехал на Запад и все ему там кричат "ура" и аплодируют. А я напоминаю ему Горбачева Михаила Сергеевича: он ездил по Западу, ему все аплодировали и чем он закончил? Точно так будет и здесь", — сказал Лукашенко.Глава государства также посоветовал Зеленскому обращать больше внимания на интересы своего народа и не допускать дальнейших смертей среди населения. Он отметил, что нынешнее противостояние необходимо завершить, и единственный путь — это достижение мира.

https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, киев, украина, россия