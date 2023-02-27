https://ria.ru/20230227/dobrovoltsy-1854599498.html

Сдавшиеся в плен украинские военные вступают в батальон имени Хмельницкого

Сдавшиеся в плен украинские военные вступают в батальон имени Хмельницкого - РИА Новости, 27.02.2023

Сдавшиеся в плен украинские военные вступают в батальон имени Хмельницкого

Сдавшиеся в плен украинские военные записываются в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в составе Вооруженных сил России, принимая российское... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:08

2023-02-27T14:08

2023-02-27T14:17

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

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россия

богдан хмельницкий

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Сдавшиеся в плен украинские военные записываются в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в составе Вооруженных сил России, принимая российское гражданство, рассказали РИА Новости добровольцы указанного подразделения. Ранее о его создании в ДНР рассказал агентству бывший командир танка Андрей Тищенко, служивший старшим сержантом в украинских войсках. Теперь он назначен старшим одного из подразделений батальона, который формируют из пленных, находящихся в разных колониях. По словам Тищенко, сейчас под его началом около 70 человек, из которых 95% имеют боевой опыт; ожидается пополнение. Всех проверяют на причастность к уголовным и военным преступлениям. Контракты с Вооруженными силами РФ будут заключены на общих условиях. "К нам приехали сотрудники (российских силовых структур – ред.), говорят: "Кто хочет остаться здесь?" Предложили в батальон, мы согласились", - рассказал бывший украинский пограничник Кирилл Спасский. По его словам, возраст добровольцев в батальоне составляет от 25 до 47 лет. "Мы находимся вместе с начала октября, друг друга уже знаем, между собой нормально контактируем", - сообщил доброволец Александр Миринов. Он добавил, что каждый из них получает российский паспорт, отказываясь от украинского. "Мотивация отличная. У нас уже паспортизация пошла, вот-вот на "учебку" пойдем. Все готовы", - сказал доброволец Владимир Орел. Богдан (Зиновий) Хмельницкий (1596 - 1657) - предводитель национально-освободительного восстания, в результате которого Левобережная Украина вместе с Киевом окончательно вышли из состава Речи Посполитой и стали частью Русского государства.

https://ria.ru/20230218/batalon-1852885221.html

https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, богдан хмельницкий, ситуация в днр и лнр