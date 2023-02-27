14:08 27.02.2023 (обновлено: 14:17 27.02.2023)
Сдавшиеся в плен украинские военные вступают в батальон имени Хмельницкого
Пленные украинские военные отказываются от гражданства и вступают в батальон Хмельницкого
Пленные украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Сдавшиеся в плен украинские военные записываются в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в составе Вооруженных сил России, принимая российское гражданство, рассказали РИА Новости добровольцы указанного подразделения.
Ранее о его создании в ДНР рассказал агентству бывший командир танка Андрей Тищенко, служивший старшим сержантом в украинских войсках. Теперь он назначен старшим одного из подразделений батальона, который формируют из пленных, находящихся в разных колониях. По словам Тищенко, сейчас под его началом около 70 человек, из которых 95% имеют боевой опыт; ожидается пополнение. Всех проверяют на причастность к уголовным и военным преступлениям. Контракты с Вооруженными силами РФ будут заключены на общих условиях.
"К нам приехали сотрудники (российских силовых структур – ред.), говорят: "Кто хочет остаться здесь?" Предложили в батальон, мы согласились", - рассказал бывший украинский пограничник Кирилл Спасский. По его словам, возраст добровольцев в батальоне составляет от 25 до 47 лет. "Мы находимся вместе с начала октября, друг друга уже знаем, между собой нормально контактируем", - сообщил доброволец Александр Миринов. Он добавил, что каждый из них получает российский паспорт, отказываясь от украинского. "Мотивация отличная. У нас уже паспортизация пошла, вот-вот на "учебку" пойдем. Все готовы", - сказал доброволец Владимир Орел.
Богдан (Зиновий) Хмельницкий (1596 - 1657) - предводитель национально-освободительного восстания, в результате которого Левобережная Украина вместе с Киевом окончательно вышли из состава Речи Посполитой и стали частью Русского государства.