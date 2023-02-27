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Сдавшиеся в плен украинские военные вступают в батальон имени Хмельницкого - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/dobrovoltsy-1854599498.html
Сдавшиеся в плен украинские военные вступают в батальон имени Хмельницкого
Сдавшиеся в плен украинские военные вступают в батальон имени Хмельницкого - РИА Новости, 27.02.2023
Сдавшиеся в плен украинские военные вступают в батальон имени Хмельницкого
Сдавшиеся в плен украинские военные записываются в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в составе Вооруженных сил России, принимая российское... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:08
2023-02-27T14:17
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
богдан хмельницкий
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Сдавшиеся в плен украинские военные записываются в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в составе Вооруженных сил России, принимая российское гражданство, рассказали РИА Новости добровольцы указанного подразделения. Ранее о его создании в ДНР рассказал агентству бывший командир танка Андрей Тищенко, служивший старшим сержантом в украинских войсках. Теперь он назначен старшим одного из подразделений батальона, который формируют из пленных, находящихся в разных колониях. По словам Тищенко, сейчас под его началом около 70 человек, из которых 95% имеют боевой опыт; ожидается пополнение. Всех проверяют на причастность к уголовным и военным преступлениям. Контракты с Вооруженными силами РФ будут заключены на общих условиях. "К нам приехали сотрудники (российских силовых структур – ред.), говорят: "Кто хочет остаться здесь?" Предложили в батальон, мы согласились", - рассказал бывший украинский пограничник Кирилл Спасский. По его словам, возраст добровольцев в батальоне составляет от 25 до 47 лет. "Мы находимся вместе с начала октября, друг друга уже знаем, между собой нормально контактируем", - сообщил доброволец Александр Миринов. Он добавил, что каждый из них получает российский паспорт, отказываясь от украинского. "Мотивация отличная. У нас уже паспортизация пошла, вот-вот на "учебку" пойдем. Все готовы", - сказал доброволец Владимир Орел. Богдан (Зиновий) Хмельницкий (1596 - 1657) - предводитель национально-освободительного восстания, в результате которого Левобережная Украина вместе с Киевом окончательно вышли из состава Речи Посполитой и стали частью Русского государства.
https://ria.ru/20230218/batalon-1852885221.html
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, богдан хмельницкий, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Богдан Хмельницкий, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:08 27.02.2023 (обновлено: 14:17 27.02.2023)
 
Сдавшиеся в плен украинские военные вступают в батальон имени Хмельницкого

Пленные украинские военные отказываются от гражданства и вступают в батальон Хмельницкого

© РИА Новости / Министерство обороны России / Перейти в медиабанкПленные украинские военные
Пленные украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Пленные украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Сдавшиеся в плен украинские военные записываются в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в составе Вооруженных сил России, принимая российское гражданство, рассказали РИА Новости добровольцы указанного подразделения.
Ранее о его создании в ДНР рассказал агентству бывший командир танка Андрей Тищенко, служивший старшим сержантом в украинских войсках. Теперь он назначен старшим одного из подразделений батальона, который формируют из пленных, находящихся в разных колониях. По словам Тищенко, сейчас под его началом около 70 человек, из которых 95% имеют боевой опыт; ожидается пополнение. Всех проверяют на причастность к уголовным и военным преступлениям. Контракты с Вооруженными силами РФ будут заключены на общих условиях.
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"К нам приехали сотрудники (российских силовых структур – ред.), говорят: "Кто хочет остаться здесь?" Предложили в батальон, мы согласились", - рассказал бывший украинский пограничник Кирилл Спасский. По его словам, возраст добровольцев в батальоне составляет от 25 до 47 лет. "Мы находимся вместе с начала октября, друг друга уже знаем, между собой нормально контактируем", - сообщил доброволец Александр Миринов. Он добавил, что каждый из них получает российский паспорт, отказываясь от украинского. "Мотивация отличная. У нас уже паспортизация пошла, вот-вот на "учебку" пойдем. Все готовы", - сказал доброволец Владимир Орел.
Богдан (Зиновий) Хмельницкий (1596 - 1657) - предводитель национально-освободительного восстания, в результате которого Левобережная Украина вместе с Киевом окончательно вышли из состава Речи Посполитой и стали частью Русского государства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияБогдан ХмельницкийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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