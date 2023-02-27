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В СПЧ призвали государство поддержать благотворительность в Донбассе
В СПЧ призвали государство поддержать благотворительность в Донбассе - РИА Новости, 27.02.2023
В СПЧ призвали государство поддержать благотворительность в Донбассе
Благотворительные организации, находящиеся на новых территориях РФ, нуждаются в государственной поддержке уже сейчас, хотя им еще многому надо научиться, среди... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:17
2023-02-27T12:17
2023-02-27T12:17
россия
донбасс
справедливая помощь доктора лизы
госдума рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Благотворительные организации, находящиеся на новых территориях РФ, нуждаются в государственной поддержке уже сейчас, хотя им еще многому надо научиться, среди таких организаций есть очень сильные и продуктивные, заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, президент благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева. "До присоединения республик не было возможности организовать благотворительность на Донбассе по образу и подобию нашей российской, поэтому организации собирались стихийно, но среди них есть очень сильные, очень полезные, продуктивные, буквально звездные организации... Мы постоянно контактируем с этими потрясающими людьми и помогаем им сейчас развиваться. Вот здесь нам очень бы хотелось привлечь внимание государства еще раз", - сказала она на заседании рабочей группы по вопросам развития некоммерческого сектора в Госдуме. По словам Демичевой, благотворительным организациям Донбасса еще "многому надо научиться", что не является поводом "их отодвигать", и государственная поддержка им нужна уже сейчас.
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россия, донбасс, справедливая помощь доктора лизы, госдума рф, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Донбасс, Справедливая помощь Доктора Лизы, Госдума РФ, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ призвали государство поддержать благотворительность в Донбассе
Член СПЧ Демичева призвала государство поддержать благотворительные организации Донбасса