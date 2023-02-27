https://ria.ru/20230227/dnr-1854500708.html

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.02.2023

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 119 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T09:14

2023-02-27T09:14

2023-02-27T09:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 119 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра, ударный БПЛА. На горловском - шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 119 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики: Горловка, Донецк. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 19 обстрелов.

https://ria.ru/20230226/ukraina-1854417175.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк