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В ДНР за сутки пять человек пострадали при обстрелах - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/dnr-1854495976.html
В ДНР за сутки пять человек пострадали при обстрелах
В ДНР за сутки пять человек пострадали при обстрелах - РИА Новости, 27.02.2023
В ДНР за сутки пять человек пострадали при обстрелах
Пять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в понедельник штаб... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:27
2023-02-27T08:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 00.00 26 февраля до 00.00 27 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 5 мирных жителей", - сказано в Telegram-канале штаба. В воскресенье ведомство сообщало, что за сутки жертв и пострадавших среди мирных жителей на территории республики не было.
https://ria.ru/20230227/plennye-1854479516.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
08:27 27.02.2023
 
В ДНР за сутки пять человек пострадали при обстрелах

В ДНР за сутки пять мирных жителей пострадали при обстрелах

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 00.00 26 февраля до 00.00 27 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 5 мирных жителей", - сказано в Telegram-канале штаба.
В воскресенье ведомство сообщало, что за сутки жертв и пострадавших среди мирных жителей на территории республики не было.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествия
 
 
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