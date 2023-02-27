https://ria.ru/20230227/dnr-1854495976.html
В ДНР за сутки пять человек пострадали при обстрелах
В ДНР за сутки пять человек пострадали при обстрелах - РИА Новости, 27.02.2023
В ДНР за сутки пять человек пострадали при обстрелах
Пять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в понедельник штаб... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:27
2023-02-27T08:27
2023-02-27T08:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 00.00 26 февраля до 00.00 27 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 5 мирных жителей", - сказано в Telegram-канале штаба. В воскресенье ведомство сообщало, что за сутки жертв и пострадавших среди мирных жителей на территории республики не было.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
В ДНР за сутки пять человек пострадали при обстрелах
В ДНР за сутки пять мирных жителей пострадали при обстрелах