https://ria.ru/20230227/dnr-1854495976.html

В ДНР за сутки пять человек пострадали при обстрелах

В ДНР за сутки пять человек пострадали при обстрелах - РИА Новости, 27.02.2023

В ДНР за сутки пять человек пострадали при обстрелах

Пять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в понедельник штаб... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T08:27

2023-02-27T08:27

2023-02-27T08:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 00.00 26 февраля до 00.00 27 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 5 мирных жителей", - сказано в Telegram-канале штаба. В воскресенье ведомство сообщало, что за сутки жертв и пострадавших среди мирных жителей на территории республики не было.

https://ria.ru/20230227/plennye-1854479516.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, украина, происшествия