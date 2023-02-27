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"Сильный шаг". В США назвали решение Путина, спасшее Россию - РИА Новости, 27.02.2023
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"Сильный шаг". В США назвали решение Путина, спасшее Россию
"Сильный шаг". В США назвали решение Путина, спасшее Россию - РИА Новости, 27.02.2023
"Сильный шаг". В США назвали решение Путина, спасшее Россию
Решение президента России Владимира Путина не вгонять страну в зависимость от западных финансовых институтов сделало ее сильнее, заявил экс-советник главы... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:22
2023-02-27T19:22
политика
россия
владимир путин
пентагон
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина не вгонять страну в зависимость от западных финансовых институтов сделало ее сильнее, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Интервью офицера опубликовано в личном блоге на YouTube.По его словам, попытки Вашингтона запугать Москву заканчиваются лишь ее усилением и превращением в суверенную экономику. В то же самое время ее движение в сторону большей самостоятельности ставит западные государства в зависимость от разнообразных российских ресурсов, заметил Макгрегор.США используют международные финансовые институты, чтобы диктовать другим странам, какие зерновые выращивать, какую политику и на каких условиях проводить, но Путин вывел Россию из таких обременительных отношений, резюмировал полковник.
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политика, россия, владимир путин, пентагон
Политика, Россия, Владимир Путин, Пентагон
19:22 27.02.2023
 
"Сильный шаг". В США назвали решение Путина, спасшее Россию

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин спас Россию от финансового диктата Запада

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина не вгонять страну в зависимость от западных финансовых институтов сделало ее сильнее, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Интервью офицера опубликовано в личном блоге на YouTube.

"Путин в своей речи два или три года назад сказал, что не позволит международной финансовой системе подчинить Россию и принести в жертву будущее государства. Это очень сильное заявление, на которое тогда обратили внимание немногие", — напомнил военный.

По его словам, попытки Вашингтона запугать Москву заканчиваются лишь ее усилением и превращением в суверенную экономику. В то же самое время ее движение в сторону большей самостоятельности ставит западные государства в зависимость от разнообразных российских ресурсов, заметил Макгрегор.
США используют международные финансовые институты, чтобы диктовать другим странам, какие зерновые выращивать, какую политику и на каких условиях проводить, но Путин вывел Россию из таких обременительных отношений, резюмировал полковник.
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