https://ria.ru/20230227/diktat-1854695809.html

"Сильный шаг". В США назвали решение Путина, спасшее Россию

"Сильный шаг". В США назвали решение Путина, спасшее Россию - РИА Новости, 27.02.2023

"Сильный шаг". В США назвали решение Путина, спасшее Россию

Решение президента России Владимира Путина не вгонять страну в зависимость от западных финансовых институтов сделало ее сильнее, заявил экс-советник главы... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:22

2023-02-27T19:22

2023-02-27T19:22

политика

россия

владимир путин

пентагон

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина не вгонять страну в зависимость от западных финансовых институтов сделало ее сильнее, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Интервью офицера опубликовано в личном блоге на YouTube.По его словам, попытки Вашингтона запугать Москву заканчиваются лишь ее усилением и превращением в суверенную экономику. В то же самое время ее движение в сторону большей самостоятельности ставит западные государства в зависимость от разнообразных российских ресурсов, заметил Макгрегор.США используют международные финансовые институты, чтобы диктовать другим странам, какие зерновые выращивать, какую политику и на каких условиях проводить, но Путин вывел Россию из таких обременительных отношений, резюмировал полковник.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854628368.html

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политика, россия, владимир путин, пентагон