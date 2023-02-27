https://ria.ru/20230227/damba-1854570148.html

Пушилин прокомментировал взрыв дамбы украинскими войсками в Артемовске

Пушилин прокомментировал взрыв дамбы украинскими войсками в Артемовске - РИА Новости, 27.02.2023

Пушилин прокомментировал взрыв дамбы украинскими войсками в Артемовске

Существенного влияния от подрыва киевскими войсками дамбы в Артемовске нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:31

2023-02-27T12:31

2023-02-27T12:31

специальная военная операция на украине

артемовск

денис пушилин

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854380891_0:0:1725:970_1920x0_80_0_0_ff335098746b56de4edfdd1c8ab8e9e0.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Существенного влияния от подрыва киевскими войсками дамбы в Артемовске нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее советник врио главы республики Игорь Кимаковский сообщил РИА Новости, что украинские войска взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни мирного населения. "Нанести определенное существенное влияние на то, чтобы замедлить продвижение наших подразделений в Артемовске... Наверное, не стоит на это рассчитывать. Буквально пару дней воды практически не будет, в том количестве, которое позволило бы повлиять на ситуацию", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854496601.html

артемовск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика