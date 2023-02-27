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Пушилин прокомментировал взрыв дамбы украинскими войсками в Артемовске - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/damba-1854570148.html
Пушилин прокомментировал взрыв дамбы украинскими войсками в Артемовске
Пушилин прокомментировал взрыв дамбы украинскими войсками в Артемовске - РИА Новости, 27.02.2023
Пушилин прокомментировал взрыв дамбы украинскими войсками в Артемовске
Существенного влияния от подрыва киевскими войсками дамбы в Артемовске нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:31
2023-02-27T12:31
специальная военная операция на украине
артемовск
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Существенного влияния от подрыва киевскими войсками дамбы в Артемовске нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее советник врио главы республики Игорь Кимаковский сообщил РИА Новости, что украинские войска взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни мирного населения. "Нанести определенное существенное влияние на то, чтобы замедлить продвижение наших подразделений в Артемовске... Наверное, не стоит на это рассчитывать. Буквально пару дней воды практически не будет, в том количестве, которое позволило бы повлиять на ситуацию", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854496601.html
артемовск
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артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
12:31 27.02.2023
 
Пушилин прокомментировал взрыв дамбы украинскими войсками в Артемовске

Пушилин: существенного влияния от подрыва киевскими войсками дамбы в Артемовске нет

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Существенного влияния от подрыва киевскими войсками дамбы в Артемовске нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее советник врио главы республики Игорь Кимаковский сообщил РИА Новости, что украинские войска взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни мирного населения.
"Нанести определенное существенное влияние на то, чтобы замедлить продвижение наших подразделений в Артемовске... Наверное, не стоит на это рассчитывать. Буквально пару дней воды практически не будет, в том количестве, которое позволило бы повлиять на ситуацию", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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