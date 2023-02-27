https://ria.ru/20230227/chubays-1854569831.html

На могиле Немцова в Москве появился букет цветов от Чубайса

На могиле Немцова в Москве появился букет цветов от Чубайса - РИА Новости, 27.02.2023

На могиле Немцова в Москве появился букет цветов от Чубайса

В годовщину смерти убитого российского политика Бориса Немцова на его могиле на Троекуровском кладбище в Москве появился букет алых роз с надписью "От Анатолия... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:31

2023-02-27T12:31

2023-02-27T12:31

россия

борис немцов

общество

анатолий чубайс

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В годовщину смерти убитого российского политика Бориса Немцова на его могиле на Троекуровском кладбище в Москве появился букет алых роз с надписью "От Анатолия Чубайса", передает корреспондент РИА Новости. На восьмую годовщину со дня смерти убитого политика Бориса Немцова рядом с его надгробным памятником установили корзину с цветочной композицией, которая перевязана широкой красной лентой с надписью золочеными буквами. Кроме того, букет белых роз был также возложен от Ельцин Центра на могилу покойного. Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет. Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем - спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. 25 марта Путин подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.

https://ria.ru/20230201/buket-1848916801.html

https://ria.ru/20170227/1488604152.html

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Владимир Лаврентьев

россия, борис немцов, общество, анатолий чубайс