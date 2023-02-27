https://ria.ru/20230227/burger-1854510721.html

В сети ресторанов "Вкусно — и точка" появился аналог бигмака

В сети ресторанов "Вкусно — и точка" появился аналог бигмака - РИА Новости, 27.02.2023

В сети ресторанов "Вкусно — и точка" появился аналог бигмака

Аналог бигмака появился в меню сети ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно — и точка", теперь это "Биг Хит", сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T09:52

2023-02-27T09:52

2023-02-27T11:24

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Аналог бигмака появился в меню сети ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно — и точка", теперь это "Биг Хит", сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что для бургера был разработан особый соус с одноименным названием. Новинки войдут в состав "Комбо Обедов". Во "Вкусно — и точка" также рассказали, что новые позиции уже доступны для заказа по всей России, включая меню доставки и заказ через мобильное приложение. "Всего с начала работы (с июня 2022 года. — Прим. ред.) во "Вкусно — и точка" было продано более 267 миллионов бургеров", — добавили в компании. McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".

https://ria.ru/20221213/vkusno-1838223662.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, еда, общество