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В сети ресторанов "Вкусно — и точка" появился аналог бигмака - РИА Новости, 27.02.2023
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В сети ресторанов "Вкусно — и точка" появился аналог бигмака
В сети ресторанов "Вкусно — и точка" появился аналог бигмака - РИА Новости, 27.02.2023
В сети ресторанов "Вкусно — и точка" появился аналог бигмака
Аналог бигмака появился в меню сети ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно — и точка", теперь это "Биг Хит", сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:52
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Аналог бигмака появился в меню сети ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно — и точка", теперь это "Биг Хит", сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что для бургера был разработан особый соус с одноименным названием. Новинки войдут в состав "Комбо Обедов". Во "Вкусно — и точка" также рассказали, что новые позиции уже доступны для заказа по всей России, включая меню доставки и заказ через мобильное приложение. "Всего с начала работы (с июня 2022 года. — Прим. ред.) во "Вкусно — и точка" было продано более 267 миллионов бургеров", — добавили в компании. McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".
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россия, еда, общество
Россия, Еда, Общество
09:52 27.02.2023 (обновлено: 11:24 27.02.2023)
 
В сети ресторанов "Вкусно — и точка" появился аналог бигмака

В сети ресторанов "Вкусно — и точка" появился аналог бигмака под названием "Биг Хит"

© Фото : предоставлено рестораном "Вкусно — и точка"Бургер "Биг Хит"
Бургер Биг Хит - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : предоставлено рестораном "Вкусно — и точка"
Бургер "Биг Хит"
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Аналог бигмака появился в меню сети ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно — и точка", теперь это "Биг Хит", сообщили в пресс-службе компании.

"В меню сети "Вкусно — и точка" появились бургеры "Биг Хит" с двумя и "Двойной Биг Хит" с четырьмя котлетами. Их появления ждали с первого дня открытия сети, а рецептура разрабатывалась с осени 2022 года", — сообщили в компании.

Там уточнили, что для бургера был разработан особый соус с одноименным названием. Новинки войдут в состав "Комбо Обедов".
Во "Вкусно — и точка" также рассказали, что новые позиции уже доступны для заказа по всей России, включая меню доставки и заказ через мобильное приложение.
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"Всего с начала работы (с июня 2022 года. — Прим. ред.) во "Вкусно — и точка" было продано более 267 миллионов бургеров", — добавили в компании.
McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".
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