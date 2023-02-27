https://ria.ru/20230227/briks-1854517224.html
Выросло число стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, заявил Лавров
Выросло число стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, заявил Лавров - РИА Новости, 27.02.2023
Выросло число стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, заявил Лавров
Количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, резко возросло, сейчас их около 20, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:13
2023-02-27T10:13
2023-02-27T10:27
в мире
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россия
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турция
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, резко возросло, сейчас их около 20, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Показательно, что именно за последние пару лет, включая истекший первый год проведения специальной военной операции, количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, резко возросло, их сейчас около двух десятков", - сказал Лавров, выступая на открытии совещания с главами территориальных органов-представителей МИД России в субъектах РФ.Он добавил, что речь идет о странах, играющих заметную роль в своих регионах - Египет, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Мексика и ряд африканских стран.
https://ria.ru/20230212/araviya-1851493053.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс, шос, сергей лавров, россия, египет, турция
В мире, БРИКС, ШОС, Сергей Лавров, Россия, Египет, Турция
10:13 27.02.2023 (обновлено: 10:27 27.02.2023)
Выросло число стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: к БРИКС и ШОС хотят присоединиться около 20 стран