https://ria.ru/20230227/briks-1854517224.html

Выросло число стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, заявил Лавров

Выросло число стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, заявил Лавров - РИА Новости, 27.02.2023

Выросло число стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, заявил Лавров

Количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, резко возросло, сейчас их около 20, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:13

2023-02-27T10:13

2023-02-27T10:27

в мире

брикс

шос

сергей лавров

россия

египет

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, резко возросло, сейчас их около 20, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Показательно, что именно за последние пару лет, включая истекший первый год проведения специальной военной операции, количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, резко возросло, их сейчас около двух десятков", - сказал Лавров, выступая на открытии совещания с главами территориальных органов-представителей МИД России в субъектах РФ.Он добавил, что речь идет о странах, играющих заметную роль в своих регионах - Египет, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Мексика и ряд африканских стран.

https://ria.ru/20230212/araviya-1851493053.html

россия

египет

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, брикс, шос, сергей лавров, россия, египет, турция