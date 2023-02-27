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В Англии и Уэльсе повысили брачный возраст - РИА Новости, 27.02.2023
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В Англии и Уэльсе повысили брачный возраст
В Англии и Уэльсе повысили брачный возраст - РИА Новости, 27.02.2023
В Англии и Уэльсе повысили брачный возраст
Закон о повышении минимального брачного возраста в Англии и Уэльсе с 16 до 18 лет вступил в понедельник в силу, он призван защищать молодых девушек от... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:24
2023-02-27T22:51
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Закон о повышении минимального брачного возраста в Англии и Уэльсе с 16 до 18 лет вступил в понедельник в силу, он призван защищать молодых девушек от принудительных браков, говорится в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании."Теперь эксплуатация социально уязвимых детей путем организации их вступления в брак является незаконной и уголовно наказуемой при любых обстоятельствах, независимо от того, было это насильственно или нет", — говорится в сообщении. Как отмечается в документе, ранее принудительный брак считался преступлением только в том случае, если применялось какое-либо принуждение, например угрозы. Сейчас для этого не нужно никаких доказательств, и акт распространяется как на зарегистрированные браки, так и на неофициальные церемонии.Теперь даже при наличии согласия от родителей 16-17-летним не будет разрешено пожениться."Это позволит положить конец принудительным бракам, которые могут нанести ребенку ущерб на долгие годы. Кроме того, это изменение является одной из форм обязательства правительства бороться с насилием в отношении женщин и девочек", — говорится в пресс-релизе. Согласно сообщению, лицам, признанным виновными в организации детских браков, грозит до семи лет тюремного заключения.В пресс-релизе отмечается, что в Шотландии и Северной Ирландии минимальный возраст вступления в брак по-прежнему составляет 16 лет с согласия родителей. В настоящее время наблюдается тенденция изменения брачного возраста. Общественная палата России ранее заявила о том, что в России нет причин ни для снижения возраста вступления в брак, ни для его увеличения. Сейчас законом брачный возраст в России установлен в 18 лет, но при наличии определенных причин брак возможен и с 16.
https://ria.ru/20230210/rpts-1851339977.html
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в мире, англия, уэльс, великобритания
В мире, Англия, Уэльс, Великобритания
14:24 27.02.2023 (обновлено: 22:51 27.02.2023)
 
В Англии и Уэльсе повысили брачный возраст

В Англии и Уэльсе повысили брачный возраст с 16 до 18 лет

© Pixabay / Narcis Ciocan Невеста подписывает брачный договор
Невеста подписывает брачный договор - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Pixabay / Narcis Ciocan
Невеста подписывает брачный договор. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Закон о повышении минимального брачного возраста в Англии и Уэльсе с 16 до 18 лет вступил в понедельник в силу, он призван защищать молодых девушек от принудительных браков, говорится в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании.
"Теперь эксплуатация социально уязвимых детей путем организации их вступления в брак является незаконной и уголовно наказуемой при любых обстоятельствах, независимо от того, было это насильственно или нет", — говорится в сообщении.
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Как отмечается в документе, ранее принудительный брак считался преступлением только в том случае, если применялось какое-либо принуждение, например угрозы. Сейчас для этого не нужно никаких доказательств, и акт распространяется как на зарегистрированные браки, так и на неофициальные церемонии.

"Это знаменательный день для активистов кампании, неустанно работавших на протяжении пяти лет, чтобы добиться запрета на детские браки в этой стране", — приводятся в сообщении слова члена парламента Полин Лэтам.

Теперь даже при наличии согласия от родителей 16-17-летним не будет разрешено пожениться.
"Это позволит положить конец принудительным бракам, которые могут нанести ребенку ущерб на долгие годы. Кроме того, это изменение является одной из форм обязательства правительства бороться с насилием в отношении женщин и девочек", — говорится в пресс-релизе.
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Согласно сообщению, лицам, признанным виновными в организации детских браков, грозит до семи лет тюремного заключения.
В пресс-релизе отмечается, что в Шотландии и Северной Ирландии минимальный возраст вступления в брак по-прежнему составляет 16 лет с согласия родителей.
В настоящее время наблюдается тенденция изменения брачного возраста. Общественная палата России ранее заявила о том, что в России нет причин ни для снижения возраста вступления в брак, ни для его увеличения. Сейчас законом брачный возраст в России установлен в 18 лет, но при наличии определенных причин брак возможен и с 16.
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