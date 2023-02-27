https://ria.ru/20230227/borrel-1854732999.html

Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений

Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений - РИА Новости, 27.02.2023

Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений

Лидеры Сербии Александр Вучич и самопровозглашенного Косово Альбин Курти на переговорах в Брюсселе договорились идти по пути нормализации отношений,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T23:51

2023-02-27T23:51

2023-02-27T23:51

в мире

сербия

косово

александр вучич

евросоюз

жозеп боррель

альбин курти

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Лидеры Сербии Александр Вучич и самопровозглашенного Косово Альбин Курти на переговорах в Брюсселе договорились идти по пути нормализации отношений, предложенному ЕС, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам переговоров. По его словам, "это соглашение касается жителей Косово и Сербии, оно оговаривает свободное перемещение между Косово и Сербией по собственным паспортам, по местным удостоверениям личности и с местными автомобильными номерами".

https://ria.ru/20230226/kosovo-1854441877.html

сербия

косово

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в мире, сербия, косово, александр вучич, евросоюз, жозеп боррель, альбин курти