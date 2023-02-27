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Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений - РИА Новости, 27.02.2023
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Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений
Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений - РИА Новости, 27.02.2023
Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений
Лидеры Сербии Александр Вучич и самопровозглашенного Косово Альбин Курти на переговорах в Брюсселе договорились идти по пути нормализации отношений,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T23:51
2023-02-27T23:51
в мире
сербия
косово
александр вучич
евросоюз
жозеп боррель
альбин курти
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Лидеры Сербии Александр Вучич и самопровозглашенного Косово Альбин Курти на переговорах в Брюсселе договорились идти по пути нормализации отношений, предложенному ЕС, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам переговоров. По его словам, "это соглашение касается жителей Косово и Сербии, оно оговаривает свободное перемещение между Косово и Сербией по собственным паспортам, по местным удостоверениям личности и с местными автомобильными номерами".
https://ria.ru/20230226/kosovo-1854441877.html
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в мире, сербия, косово, александр вучич, евросоюз, жозеп боррель, альбин курти
В мире, Сербия, Косово, Александр Вучич, Евросоюз, Жозеп Боррель, Альбин Курти
23:51 27.02.2023
 
Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений

Боррель объявил, что Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Лидеры Сербии Александр Вучич и самопровозглашенного Косово Альбин Курти на переговорах в Брюсселе договорились идти по пути нормализации отношений, предложенному ЕС, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам переговоров.
"Я рад объявить, что президент Вучич и премьер-министр Курти договорились сегодня, что европейское соглашение о пути нормализации между Косово и Сербией не нуждается в дальнейшем обсуждении. Текст будет опубликован на сайте европейской внешнеполитической службы", - сказал Боррель.
По его словам, "это соглашение касается жителей Косово и Сербии, оно оговаривает свободное перемещение между Косово и Сербией по собственным паспортам, по местным удостоверениям личности и с местными автомобильными номерами".
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26 февраля, 19:01
В Госдепе заверили Вучича в поддержке плана ЕС по урегулированию в Косово
 
В миреСербияКосовоАлександр ВучичЕвросоюзЖозеп БоррельАльбин Курти
 
 
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