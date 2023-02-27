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Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений
Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений - РИА Новости, 27.02.2023
Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений
Лидеры Сербии Александр Вучич и самопровозглашенного Косово Альбин Курти на переговорах в Брюсселе договорились идти по пути нормализации отношений,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T23:51
2023-02-27T23:51
2023-02-27T23:51
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жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Лидеры Сербии Александр Вучич и самопровозглашенного Косово Альбин Курти на переговорах в Брюсселе договорились идти по пути нормализации отношений, предложенному ЕС, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам переговоров. По его словам, "это соглашение касается жителей Косово и Сербии, оно оговаривает свободное перемещение между Косово и Сербией по собственным паспортам, по местным удостоверениям личности и с местными автомобильными номерами".
https://ria.ru/20230226/kosovo-1854441877.html
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в мире, сербия, косово, александр вучич, евросоюз, жозеп боррель, альбин курти
В мире, Сербия, Косово, Александр Вучич, Евросоюз, Жозеп Боррель, Альбин Курти
Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений
Боррель объявил, что Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений