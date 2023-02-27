https://ria.ru/20230227/bespilotniki-1854555067.html

Лукашенко раскритиковал белорусские разработки ударных беспилотников

Лукашенко раскритиковал белорусские разработки ударных беспилотников - РИА Новости, 27.02.2023

Лукашенко раскритиковал белорусские разработки ударных беспилотников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, хотя белорусские предприятия военпрома работают над производством линейки беспилотников, более современные РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:51

2023-02-27T11:51

2023-02-27T11:55

в мире

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7964684453ba69e22a6ebc5c063a0fc1.jpg

МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, хотя белорусские предприятия военпрома работают над производством линейки беспилотников, более современные ударные беспилотники пока делают на низком уровне. Как сообщило издание Sputnik Беларусь, такое заявление Лукашенко сделал на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств. В частности, на мероприятии глава государства напомнил о своем посещении полигона Обуз-Лесновский в октябре прошлого года, где были представлены белорусские разработки военпрома, в том числе линейка беспилотных летательных аппаратов. "Подразделения вооруженных сил успешно продемонстрировали их боевые возможности в рамках того мероприятия. Но должен сказать - это не то, что сегодня нужно. Вернее, то, что нужно, но более современные ударные беспилотные летательные аппараты мы, к сожалению, делаем на низком уровне", - приводит издание слова президента. Он добавил, что, осваивая производство беспилотной авиации, Минск уделяет большое внимание противодействию такому оружию. "Разработанные белорусскими специалистами радиоэлектронные средства борьбы с беспилотниками пользуются большим спросом. Создан роботизированный комплекс, сочетающий в себе как средства обнаружения, так и огневого поражения воздушных целей", - сказал Лукашенко. В целом он заявил, что в части разработок современного вооружения Белоруссия не стоит на месте. "Наша армия оснащается необходимыми образцами для адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Тем не менее, есть к чему стремиться. Я уже не говорю о стрелковом, каком-то там оружии, гранатометах и так далее. Этого у нас предостаточно. Я говорю о более грозном оружии. К этому надо стремиться. Над этим мы будем работать", - сказал президент.

https://ria.ru/20230225/soyuz-1854280746.html

https://ria.ru/20230226/perestrelka-1854458948.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, александр лукашенко