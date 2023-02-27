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Лукашенко раскритиковал белорусские разработки ударных беспилотников - РИА Новости, 27.02.2023
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Лукашенко раскритиковал белорусские разработки ударных беспилотников
Лукашенко раскритиковал белорусские разработки ударных беспилотников - РИА Новости, 27.02.2023
Лукашенко раскритиковал белорусские разработки ударных беспилотников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, хотя белорусские предприятия военпрома работают над производством линейки беспилотников, более современные РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:51
2023-02-27T11:55
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, хотя белорусские предприятия военпрома работают над производством линейки беспилотников, более современные ударные беспилотники пока делают на низком уровне. Как сообщило издание Sputnik Беларусь, такое заявление Лукашенко сделал на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств. В частности, на мероприятии глава государства напомнил о своем посещении полигона Обуз-Лесновский в октябре прошлого года, где были представлены белорусские разработки военпрома, в том числе линейка беспилотных летательных аппаратов. "Подразделения вооруженных сил успешно продемонстрировали их боевые возможности в рамках того мероприятия. Но должен сказать - это не то, что сегодня нужно. Вернее, то, что нужно, но более современные ударные беспилотные летательные аппараты мы, к сожалению, делаем на низком уровне", - приводит издание слова президента. Он добавил, что, осваивая производство беспилотной авиации, Минск уделяет большое внимание противодействию такому оружию. "Разработанные белорусскими специалистами радиоэлектронные средства борьбы с беспилотниками пользуются большим спросом. Создан роботизированный комплекс, сочетающий в себе как средства обнаружения, так и огневого поражения воздушных целей", - сказал Лукашенко. В целом он заявил, что в части разработок современного вооружения Белоруссия не стоит на месте. "Наша армия оснащается необходимыми образцами для адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Тем не менее, есть к чему стремиться. Я уже не говорю о стрелковом, каком-то там оружии, гранатометах и так далее. Этого у нас предостаточно. Я говорю о более грозном оружии. К этому надо стремиться. Над этим мы будем работать", - сказал президент.
https://ria.ru/20230225/soyuz-1854280746.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
11:51 27.02.2023 (обновлено: 11:55 27.02.2023)
 
Лукашенко раскритиковал белорусские разработки ударных беспилотников

Лукашенко заявил, что разработки ударных БПЛА в Белоруссии находятся на низком уровне

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, хотя белорусские предприятия военпрома работают над производством линейки беспилотников, более современные ударные беспилотники пока делают на низком уровне.
Как сообщило издание Sputnik Беларусь, такое заявление Лукашенко сделал на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств. В частности, на мероприятии глава государства напомнил о своем посещении полигона Обуз-Лесновский в октябре прошлого года, где были представлены белорусские разработки военпрома, в том числе линейка беспилотных летательных аппаратов.
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"Подразделения вооруженных сил успешно продемонстрировали их боевые возможности в рамках того мероприятия. Но должен сказать - это не то, что сегодня нужно. Вернее, то, что нужно, но более современные ударные беспилотные летательные аппараты мы, к сожалению, делаем на низком уровне", - приводит издание слова президента.
Он добавил, что, осваивая производство беспилотной авиации, Минск уделяет большое внимание противодействию такому оружию. "Разработанные белорусскими специалистами радиоэлектронные средства борьбы с беспилотниками пользуются большим спросом. Создан роботизированный комплекс, сочетающий в себе как средства обнаружения, так и огневого поражения воздушных целей", - сказал Лукашенко.
В целом он заявил, что в части разработок современного вооружения Белоруссия не стоит на месте. "Наша армия оснащается необходимыми образцами для адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Тем не менее, есть к чему стремиться. Я уже не говорю о стрелковом, каком-то там оружии, гранатометах и так далее. Этого у нас предостаточно. Я говорю о более грозном оружии. К этому надо стремиться. Над этим мы будем работать", - сказал президент.
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