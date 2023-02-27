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СВО доказала необходимость развития беспилотников, заявили в ОСК - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/bespilotnik-1854530019.html
СВО доказала необходимость развития беспилотников, заявили в ОСК
СВО доказала необходимость развития беспилотников, заявили в ОСК - РИА Новости, 27.02.2023
СВО доказала необходимость развития беспилотников, заявили в ОСК
Специальная военная операция доказала необходимость активного развития беспилотного сегмента вооружений, этот тренд сохранится на следующие 30-40 лет, заявил в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:49
2023-02-27T10:49
специальная военная операция на украине
безопасность
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Специальная военная операция доказала необходимость активного развития беспилотного сегмента вооружений, этот тренд сохранится на следующие 30-40 лет, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. "Дальнейшие планы ОСК в этой области (беспилотников – ред.) связаны с увеличением номенклатуры разрабатываемых морских роботизированных комплексов в интересах потенциальных заказчиков. Нынешняя СВО в очередной раз доказала, что на поле боя будущего основная работа будет выполняться беспилотными автономными аппаратами неземного, воздушного, а также водного и подводного базирования. Для нас этот тренд абсолютно очевиден на следующие 30-40 лет", - сказал Рахманов. Он воздержался от конкретных примеров, но отметил, что "такие аппараты уже есть на вооружении ВМФ". "Некоторые образцы беспилотных средств приняты на вооружение. У нас есть достаточно разработок, и это факт", - заявил глава ОСК.
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безопасность, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексей Рахманов, Объединенная судостроительная корпорация
10:49 27.02.2023
 
СВО доказала необходимость развития беспилотников, заявили в ОСК

Глава ОСК Рахманов: СВО доказала необходимость активного развития беспилотников

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне СВО
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Специальная военная операция доказала необходимость активного развития беспилотного сегмента вооружений, этот тренд сохранится на следующие 30-40 лет, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Дальнейшие планы ОСК в этой области (беспилотников – ред.) связаны с увеличением номенклатуры разрабатываемых морских роботизированных комплексов в интересах потенциальных заказчиков. Нынешняя СВО в очередной раз доказала, что на поле боя будущего основная работа будет выполняться беспилотными автономными аппаратами неземного, воздушного, а также водного и подводного базирования. Для нас этот тренд абсолютно очевиден на следующие 30-40 лет", - сказал Рахманов.
Он воздержался от конкретных примеров, но отметил, что "такие аппараты уже есть на вооружении ВМФ".
"Некоторые образцы беспилотных средств приняты на вооружение. У нас есть достаточно разработок, и это факт", - заявил глава ОСК.
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