https://ria.ru/20230227/bespilotnik-1854530019.html

СВО доказала необходимость развития беспилотников, заявили в ОСК

СВО доказала необходимость развития беспилотников, заявили в ОСК - РИА Новости, 27.02.2023

СВО доказала необходимость развития беспилотников, заявили в ОСК

Специальная военная операция доказала необходимость активного развития беспилотного сегмента вооружений, этот тренд сохранится на следующие 30-40 лет, заявил в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:49

2023-02-27T10:49

2023-02-27T10:49

специальная военная операция на украине

безопасность

алексей рахманов

объединенная судостроительная корпорация

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Специальная военная операция доказала необходимость активного развития беспилотного сегмента вооружений, этот тренд сохранится на следующие 30-40 лет, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. "Дальнейшие планы ОСК в этой области (беспилотников – ред.) связаны с увеличением номенклатуры разрабатываемых морских роботизированных комплексов в интересах потенциальных заказчиков. Нынешняя СВО в очередной раз доказала, что на поле боя будущего основная работа будет выполняться беспилотными автономными аппаратами неземного, воздушного, а также водного и подводного базирования. Для нас этот тренд абсолютно очевиден на следующие 30-40 лет", - сказал Рахманов. Он воздержался от конкретных примеров, но отметил, что "такие аппараты уже есть на вооружении ВМФ". "Некоторые образцы беспилотных средств приняты на вооружение. У нас есть достаточно разработок, и это факт", - заявил глава ОСК.

https://ria.ru/20230227/voennye-1854499356.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация