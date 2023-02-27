https://ria.ru/20230227/berns-1854544755.html

Нарышкин прокомментировал слова главы ЦРУ о "высокомерном" тоне разговора

Нарышкин прокомментировал слова главы ЦРУ о "высокомерном" тоне разговора - РИА Новости, 27.02.2023

Нарышкин прокомментировал слова главы ЦРУ о "высокомерном" тоне разговора

Встреча с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре была содержательной и проходила в комфортной обстановке, заявил директор российской Службы внешний разведки... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:27

2023-02-27T11:27

2023-02-27T12:29

центральное разведывательное управление (цру)

сергей нарышкин

уильям бернс

россия

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

политика

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Встреча с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре была содержательной и проходила в комфортной обстановке, заявил директор российской Службы внешний разведки Сергей Нарышкин."Я до сих пор сохраняю позитивную оценку характера и результатов встречи с моим коллегой Уильямом Бернсом", — сказал он журналистам.Руководители спецслужб встретились в столице Турции в ноябре 2022 года. Бернс ранее в интервью телеканалу CBS News заявил, что Нарышкин тогда вел себя "с чувством дерзости и высокомерия".Директор СВР, комментируя это заявление, вспомнил, что встреча была содержательной и проходила "в очень комфортной обстановке"."И я сохраняю большое уважение к своему коллеге Уильяму Бернсу — и как к очень опытному, искусному дипломату, и как к своему коллеге, имеющему, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления", — добавил Нарышкин.По его словам, они общались 2,5 часа, и "одно это говорит о том, что вряд ли продолжительность встречи могла быть такой, если одна из сторон вела себя дерзко, грубо, высокомерно".

https://ria.ru/20221228/vstrecha-1842041740.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

центральное разведывательное управление (цру), сергей нарышкин, уильям бернс, россия, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), политика