https://ria.ru/20230227/berns-1854544755.html
Нарышкин прокомментировал слова главы ЦРУ о "высокомерном" тоне разговора
Нарышкин прокомментировал слова главы ЦРУ о "высокомерном" тоне разговора - РИА Новости, 27.02.2023
Нарышкин прокомментировал слова главы ЦРУ о "высокомерном" тоне разговора
Встреча с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре была содержательной и проходила в комфортной обстановке, заявил директор российской Службы внешний разведки... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:27
2023-02-27T11:27
2023-02-27T12:29
центральное разведывательное управление (цру)
сергей нарышкин
уильям бернс
россия
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
политика
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Встреча с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре была содержательной и проходила в комфортной обстановке, заявил директор российской Службы внешний разведки Сергей Нарышкин."Я до сих пор сохраняю позитивную оценку характера и результатов встречи с моим коллегой Уильямом Бернсом", — сказал он журналистам.Руководители спецслужб встретились в столице Турции в ноябре 2022 года. Бернс ранее в интервью телеканалу CBS News заявил, что Нарышкин тогда вел себя "с чувством дерзости и высокомерия".Директор СВР, комментируя это заявление, вспомнил, что встреча была содержательной и проходила "в очень комфортной обстановке"."И я сохраняю большое уважение к своему коллеге Уильяму Бернсу — и как к очень опытному, искусному дипломату, и как к своему коллеге, имеющему, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления", — добавил Нарышкин.По его словам, они общались 2,5 часа, и "одно это говорит о том, что вряд ли продолжительность встречи могла быть такой, если одна из сторон вела себя дерзко, грубо, высокомерно".
https://ria.ru/20221228/vstrecha-1842041740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральное разведывательное управление (цру), сергей нарышкин, уильям бернс, россия, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), политика
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, Россия, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Политика
11:27 27.02.2023 (обновлено: 12:29 27.02.2023)
Нарышкин прокомментировал слова главы ЦРУ о "высокомерном" тоне разговора
Нарышкин заявил, что глубоко уважает директора ЦРУ Бернса как дипломата и коллегу
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Встреча с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре была содержательной и проходила в комфортной обстановке, заявил директор российской Службы внешний разведки Сергей Нарышкин.
"Я до сих пор сохраняю позитивную оценку характера и результатов встречи с моим коллегой Уильямом Бернсом", — сказал он журналистам.
Руководители спецслужб встретились в столице Турции в ноябре 2022 года. Бернс ранее в интервью телеканалу CBS News заявил, что Нарышкин тогда вел себя "с чувством дерзости и высокомерия".
Директор СВР, комментируя это заявление, вспомнил, что встреча была содержательной и проходила "в очень комфортной обстановке".
"И я сохраняю большое уважение к своему коллеге Уильяму Бернсу — и как к очень опытному, искусному дипломату, и как к своему коллеге, имеющему, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления", — добавил Нарышкин.
По его словам, они общались 2,5 часа, и "одно это говорит о том, что вряд ли продолжительность встречи могла быть такой, если одна из сторон вела себя дерзко, грубо, высокомерно".