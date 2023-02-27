16:09 27.02.2023 (обновлено: 16:55 27.02.2023)
Посольство в Берлине прокомментировало провокацию с танком у своих стен
Посольство России в Берлине заявило, что провокация с танком полностью провалилась
© AP Photo / Markus SchreiberТанк, установленный у здания посольства России в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Танк, установленный у здания посольства России в Берлине
БЕРЛИН, 27 фев — РИА Новости. Провокация с выставленным танком у посольства России в Берлине провалилась, сообщило дипломатическое ведомство в своем Telegram-канале.
"Организаторы провокации явно не рассчитывали на такую реакцию местной общественности. Растерянно топчутся вокруг танка, обнесенного заградительными барьерами от новых цветов. Полный провал", — говорится в публикации.
Дипломаты напомнили, что проукраинские активисты уничтожили цветы, которые местные жители возложили в минувшую субботу к подбитой российской боевой машине. Чтобы помешать неравнодушным горожанам, журналист и автор книг про национал-социализм Вилянд Гибель выставил перед танком ограждение.
Активист заявил, что выставочный проект принадлежит ему и если украинцам не нравятся цветы на танке, то им там не бывать.
"Тем самым простым немцам предельно ясно дали понять, что их точка зрения на происходящие на Украине события, выраженная в самой миролюбивой форме в их собственном доме, не имеет права на существование, если не нравится кому-то в Киеве", — подчеркнули в посольстве.
Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина подбитый ржавый танк и направили его дуло в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку ВСУ, но жители немецкой столицы сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели.
С организаторами и проукраинскими активистами пытались вступить в дискуссию мирно настроенные немцы. Они, в частности, объясняли, что многие люди пришли почтить память погибших с обеих сторон конфликта. Вилянд Гибель остался непреклонен — он распорядился и дальше препятствовать возложению цветов. Ему в этом помогали агрессивно настроенные украинцы. Невзирая на сопротивление, неравнодушные жители Берлина продолжали забрасывать букеты на танк.