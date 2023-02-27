https://ria.ru/20230227/berlin-1854629453.html

Посольство в Берлине прокомментировало провокацию с танком у своих стен

Посольство в Берлине прокомментировало провокацию с танком у своих стен - РИА Новости, 27.02.2023

Посольство в Берлине прокомментировало провокацию с танком у своих стен

Провокация с выставленным танком у посольства России в Берлине провалилась, сообщило дипломатическое ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:09

2023-02-27T16:09

2023-02-27T16:55

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БЕРЛИН, 27 фев — РИА Новости. Провокация с выставленным танком у посольства России в Берлине провалилась, сообщило дипломатическое ведомство в своем Telegram-канале.Дипломаты напомнили, что проукраинские активисты уничтожили цветы, которые местные жители возложили в минувшую субботу к подбитой российской боевой машине. Чтобы помешать неравнодушным горожанам, журналист и автор книг про национал-социализм Вилянд Гибель выставил перед танком ограждение. Активист заявил, что выставочный проект принадлежит ему и если украинцам не нравятся цветы на танке, то им там не бывать."Тем самым простым немцам предельно ясно дали понять, что их точка зрения на происходящие на Украине события, выраженная в самой миролюбивой форме в их собственном доме, не имеет права на существование, если не нравится кому-то в Киеве", — подчеркнули в посольстве.Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина подбитый ржавый танк и направили его дуло в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку ВСУ, но жители немецкой столицы сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели.С организаторами и проукраинскими активистами пытались вступить в дискуссию мирно настроенные немцы. Они, в частности, объясняли, что многие люди пришли почтить память погибших с обеих сторон конфликта. Вилянд Гибель остался непреклонен — он распорядился и дальше препятствовать возложению цветов. Ему в этом помогали агрессивно настроенные украинцы. Невзирая на сопротивление, неравнодушные жители Берлина продолжали забрасывать букеты на танк.

https://ria.ru/20230227/berlin-1854543950.html

https://ria.ru/20230226/aktsii-1854436851.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, берлин (город), украина, россия, германия, вооруженные силы украины